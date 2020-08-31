"Белорусы показывают нам: если люди во что-то поверили, то это что-тотут же появляется из ничего и существует. Существует, как гранитная скала. То есть, существует очень конкретно, осязаемо", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Например, белорусы поверили, что у них есть демократические выборы ивыборы сразу же у них появились. Вот их не было и вот они осязаемоесть. Там, где в прошлом году Лукашенко ходил как по своему двору,выросла конкретная осязаемая гранитная скала коллективной убежденности в существовании демократических выборов, и он не знает, что с ней делать.

Сейчас он зло пинает эту скалу, кричит ей: "Скала, уходи! Вчера тебя тут не стояло!". А она в ответ убедительно молчит, как бы намекая - а теперь я конкретно есть, считайся со мной.

В общем, коллективная вера - страшная сила, уважайте ее, товарищи диктаторы".

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"Третью неделю граждане призывают власть к дисциплине, к порядку, к соблюдению закона, но власть продолжает хулиганить, Дебоширить и отвязно "майданить", - добавляет Горюнов.

"На отдельных участках она даже начала строить баррикады из колючей проволоки и вездеходов".