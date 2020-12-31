"Ключевое слово - "обнуление". Обнуление законности - "поправки в Конституцию" с бесстыдным утверждением несменяемого Путина и его же пожизненной безнаказанностью за любые преступления. Обнуление прав и свобод граждан - со столь же бесстыдным принятием законов, объявляющих преступлением любое несогласие с властью", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook , подводя итоги года.

"Обнуление государственной совести (точнее, ее остатков) - когда людей под предлогом "борьбы с эпидемией" лишают возможности работать, при этом цинично отказываясь им помогать, потому что Путин и его клика рассматривают бюджетные резервы как свою личную кассу.

А еще - бесстыдная поддержка Путиным спятившего белорусского диктатора Лукашенко, у которого впереди - только бесславный конец (и ему очень повезет, если в гаагской тюрьме). Мужественному народу Беларуси, и питерским белорусам, вместе с которыми мы много раз встречались на акциях солидарности - мой низкий поклон и пожелания победы.

И пожелания победы - мужественным протестующим в Хабаровске, которым Кремль плюнул в лицо, прислав на губернаторство ходячий банный веник, чтобы показать, что мнение людей ничего не значит.

Конечно, среди главных событий года - попытка убийства Алексея Навального, по которой до сих пор - в том числе, несмотря на обращения депутатов региональных парламентов (я, конечно, тоже их подписывал) - не возбуждено уголовное дело. Вместо этого возбудили дело против Алексея. Впрочем, режим начал убивать своих оппонентов не сегодня и не вчера. Галина Старовойтова, Лариса Юдина, Юрий Щекочихин, Александр Литвиненко, Фарид Бабаев, Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Борис Немцов - вот лишь самые громкие дела...

Но не стоит падать духом: 2021 год должен показать людоедской, воровской и лживой российской власти, что мы сильнее нее. Со всеми ее ржавыми "скрепами". Время Дракона неумолимо истекает".