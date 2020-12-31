"Товарищей из Прачечной (пишу это слово с большой буквы, чтобы подчеркнуть свое уважение к органам и к вышедшему из них государству), так вот - их можно понять. Возмутительно не погибнув после отравления, Навальный причинил им моральные страдания, которые еще усугубились из-за его непристойного поведения", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Где это видано, на глазах всего честного народа первых лиц государства грязными тряпками гонять? Поэтому то, что они хотят съесть его без соли, не удивительно. Как и то, что они всячески пытаются убедить его не возвращаться - излишним интеллектом они не обременены, но понимают, что его возвращение не сулит им ничего хорошего. Именно чтобы не возвращался, они и обещают ему уголовные дела с арестом прямо на трапе.

Лучше всего для их целей подходят дела по шпионажу, убийствам (кто же его знает, чего он там натворил, пока притворялся, что лежит в коме), терроризму. Но они завели смехотворное дело о мошенничестве - о хищении тех пожертвований, которые десятки тысяч людей давали ему на продолжение расследований. Заметьте - не об измене Родине, не о попытке взорвать здание ФСБ в Тьмутараканске в период обучения в средней школе, не о подсыпании песка в двигатель освященной РПЦ ракеты "Сатана". Мошенничество. И этот их выбор говорит о многом.

Во-первых, они там, в Прачечной понимают, что ни в какое сотрудничество с ЦРУ целевая группа - а это те, кто протестуют - не поверят, а значит, и протест лишь усилится. Надеются, что в кражу средств собственного фонда поверят больше. И обидятся - я ж тебе деньги давал, а ты… Думаю, ерунда, не поверят. Так, это я так думаю, а в Прачечной надеются.

Во-вторых, и это главное - они просто не представляют себе, как можно не украсть часть того, чем распоряжаешься? Значительную часть. Это обвинение говорит, прежде всего, о том, что из себя представляют сами обвинители.

В-третьих, они обвиняют его в том, что он недостаточно активно и самоотверженно боролся с Путиным - на это обвинение можно ответить только ударным трудом на ниве новых разоблачений.

Уважаемая Прачечная! Может, чем позориться новыми уголовными делами лучше написать чистосердечное? Всем же все давно ясно. Да и скидка выйдет".