"В интервью Сергею Гуриеву в проекте VTimes "Что (же) делать" Алексей Навальный говорит о своем видении российского будущего. Перспектива выглядит вполне содержательно. С чем-то я согласен на 100% - например, с приоритетом судебной реформы. Это правильно - главная из необходимых экономических реформ - это реформа правоохранительной системы. Что-то мне совсем не близко: идея одноразового налога для преодоления "приватизационной травмы 1990-х" мне кажется просто глупостью, и непрактичной, и бесполезной", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"Уж если говорить про налоги, восстанавливающие чувство справедливости и, одновременно, закрепляющие права собственности, нужны прогрессивные налоги на богатство. Чтобы сверхбогатые платили их из года в год. Можно было бы начать с налога на наследство (скажем, 30% с состояний дороже 100 миллионов рублей) - как раз поколение бенефициаров приватизации ещё живо; когда поколение тех, кто заработал свои деньги в 2010-е начнет уходить, уже будет сложившаяся система.

Конечно, разговор о конкретных законах и реформах сейчас можно вести только в качестве примеров, иллюстрирующих общий подход. В устойчивых демократиях кандидатам легко предлагать реформы, которые они хотят провести - потому что все примерно представляют, в каком состоянии они получат (если получат) страну.

Кто может знать, в какой ситуации примет Россию следующий президент? В 1991 году политическое руководство сменилось не на выборах - не просто Горбачев, его администрация и кабинет сменились. Развалились целые, перестали существовать государственные институты (КПСС - фактически, система государственной власти, Госплан и вся система управления экономикой). С одной стороны - не дай Бог кому-то принимать страну в таком состоянии - это всегда вина тех, кто до такого состояния довёл. С другой - это был редчайший случай в мировой истории, когда многие реформы заключались в создании чего-то с нуля. Не нужно было отменять институты плановой экономики - они к началу российских реформ уже давно не работали. Кто бы ни проводил следующие реформы, кто бы ни стал следующим российским лидером - из оппозиции ли, как Навальный, или кто-то из тех, кто сейчас "входит в обойму", такого отмирания существующих институтов при передаче власти не будет. Или, иными словами, институты и законы будут теми же. У реформатора будет возможность назначить несколько тысяч человек в системе государственной власти - и это, кстати, в случае серьезных потрясений. При хоть сколько-нибудь плавном переходе - от "передачи преемнику" до "бархатной революции" - и тысяч может не быть. (Из чего, к слову, следует, что 99% людей во власти, в широком смысле, нечего опасаться перехода.) И это будет, в краткосрочной перспективе, основным механизмом реформ - новые люди, работающие по существующим законам и правилам.

В каких-то сферах/отраслях таких новых людей много - госмедиа, например, или МИД. Там большой потенциал улучшений "в первый день". В "судебной сфере" изменения могут быть сразу большими, потому что по нынешним законам легко сразу поменять сотни судей и прокуроров (есть ли сотни новых людей на эти места - вопрос, конечно.) В других сферах - той же экономике, назначение новых людей тоже может что-то поменять сразу - прежде всего, в области регулирования. Но не факт, что регулирование, даже осуществляемое радикально по-новому, может что-то сразу поменять в экономике в целом.

Дополнительным якорем-стабилизатором при переходе власти будет тот факт, что сейчас во власти много богатых людей. (Еще раз - возможности революции с масштабной экспроприацией богатства я не вижу.) Речь, конечно, не про глав госкорпораций и "королей госзаказа" - кого на эти должности назначат, те и будут богатыми. Но в парламентах и региональных администрациях много крупных бизнесменов - они не перестанут ими быть при смене власти. Как показал 1991 год, власть, держащаяся на системных связях, может рухнуть в одночасье; завязанная на активах и деньгах - возможно, нет.

Мне кажется, что многие так себя и представляют оптимистичный сценарий - какая-то чисто политическая история, в результате которой власть меняется, но вся остальная жизнь остается прежней. Да, но реформы в такой ситуации - когда, все остается по-прежнему, кроме высшего руководства - не могут быть революционными.

Это все не к тому, что реформ не нужно. Наоборот, чем быстрее - тем лучше. Если есть возможность проводить их, не доводя до развала государственной власти - конечно, надо проводить раньше. Мечтать о том, чтобы все рухнуло и легче было строить с нуля - это все равно, что загадать, что начнешь держать диету и тренироваться как только выйдешь из реанимации. Ясно, что лучше туда не попадать".