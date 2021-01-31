Санкт-Петербург, 31 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео МБХ медиа / Twitter

"Протесты 31 января показали почти повсеместное нарастание ожесточения властей. Вплоть до готовности к применению оружия. Свернуть с дороги насилия власти не смогут. Силовая система выполняет политические приказы, картина происходящего ужасает, но для системы это продолжение пути в тупик. Точнее, упорство в продолжении бряцания оружием, уже находясь в политическом тупике", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Власти не победили сегодня, они продолжили падение к своему концу. Подсчет числа открыто участвующих в протесте не имеет значения. Имеет значение, сколько людей сочувствуют протесту. И это число сегодня выросло. Никакой другой реакции на жестокость и насилие властей быть не могло.

Российское общество становится антипутинским. Неприятие Путина и накапливающаяся ненависть к нему становятся точкой консолидации большинства. Это - начало политического перелома. Ресурсов для роста популярности у Путина практически нет, все средства манипулирования обществом (милитаризм, Крым, деньги) уже использованы пропагандой неоднократно и по сути исчерпаны. С любовью большие и неразрешимые проблемы, остаётся насилие.

Главная наша задача - не потерять протестующих, не допустить отчаяния и разочарования, сохранить людей в политике и - больше того - привлечь максимум людей в политику.

Этот режим никогда не разучится говорить языком силы, он не знает другого языка в принципе и добровольно другому языку не обучаем. Но в тот момент, когда рычаг публичной власти будет у режима отнят, мы увидим внезапное для политических слуг режима превращение большинства силовиков в слуг народа. Главным событием 2021 года являются выборы в Государственную Думу. Единственным противовесом бешеному принтеру может быть только другая шестеренка в системе власти, которая (для начала) будет мешать вращаться жерновам насилия. По мере созревания людей сила этой шестеренки будет нарастать, а рычаг власти постепенно утратит главную точку опоры - в обществе. Нужна первая территория свободы внутри самой власти. Дальше по всем законам физики политики она начнёт расширяться, ведомая ветром истории".