"Сейчас в Белоруссии проходит одна из самых непредсказуемых президентских кампаний за последние 26 лет. В гонке кроме Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата: двое мужчин и две женщины. При этом кандидат Светлана Тихановская участвует вместо своего мужа Сергея Тихановского - популярного блогера и "белорусского Навального". Тихановская заявляет, что в случае своей победы не намерена долго задерживаться на посту президента. Ее цель - провести новые и честные выборы, сменив состав Центризбиркома. Дела в отношении политзаключенных будут прекращены, говорится в предвыборной программе кандидата", - пишет на своей странице в Facebook эксперт движения "Голос" по краткосрочному наблюдению.

"Сам Сергей Тихановский находится под арестом из-за участия в пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Ранее Тихановскому белорусский ЦИК отказал в регистрации. Также на выборы не допустили и других сильных кандидатов: Виктора Бабарико и Сергея Цепкало. Бабарико с сыном Эдуардом находятся под арестом, а Цепкало с детьми были вынуждены покинуть Белоруссию и сбежать в Россию. В итоге избирательные штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской объединились в один. А поскольку каждый штаб возглавляет женщина, то получился такой женский тройственный союз против действующего президента Александра Лукашенко.

На этом участие женщин в президентских выборах не заканчивается. Анна Канопацкая - также зарегистрированный кандидат. Канопацкая - прозападный политик, ее кандидатуру поддерживает Евросоюз, с ней проводят встречи европейские политики и дипломаты. Канопацкая выступает за интеграцию с Евросоюзом и против объединения с Россией. В отличие от Тихановской, у Канопацкой большой политический опыт, с 1995 года она "в оппозиции к действующей власти", как рассказала сама Канопацкая в интервью DW. При этом, хотя взгляды у обеих женщин - оппозиционные, они не стали союзницами на этих выборах.

Другой кандидат Сергей Черечень - креатура легендарного Станислава Шушкевича, подписавшего "Беловежские соглашения". При этом Черченя считают техническим участником президентской гонки. Конечно, сам Черчень с этим не согласен и называет себя независимым кандидатом. Но даже он соглашается с тем, что его потолок на этих выборах 7-8%. В своей программе Черчень обещает создать в Белоруссии условия для малого и среднего бизнеса.

И последний кандидат - Андрей Дмитриев. С ним все намного сложнее, его нельзя назвать спойлером или "техником". Дмитриев возглавляет движение "Говори правду". В 2011 году он был приговорен к двум годам лишения свободы из-за участия в митингах. Тогда тысячи белорусов несогласных с результатом президентских выборов вышли на улицы. Дмитриев поддерживает идею Тихановской и обещает провести новые парламентские и президентские выборы в случае своей победы.

Теперь немного про социологию. Придется оперировать только официальными данными, но даже они показывают, что Светлана Тихановская с заметным отрывом обходит остальных соперников Лукашенко. Тихановская - 7,5%, а остальные не набирают и 2%. Рейтинг Александра Лукашенко - 72%. Но есть интересные сливы, которые просочились в белорусскую прессу в апреле этого года. По ним апрельский рейтинг действующего президента в Минске был на уровне 24%. А уровень доверия к Центризбиркому вообще оценивался на уровне 11%. При этом митинги в поддержку Тихановской собирают по несколько десятков тысяч человек. Например, вчерашнее мероприятие Тихановской собрало 63 тыс. человек по оценке правозащитного центра "Весна".

И событие последних дней, которое сильно отразится не только на белорусских выборах, но и на отношениях с Россией - задержание бойцов ЧВК Вагнера. Если совсем кратко, то в пансионате недалеко от Минска белорусский спецназ задержал 32 мужчин из группы Вагнера. По мнению белорусской стороны, эти люди готовили беспорядки и провокации и им уже предъявлены обвинения.

Российский посол назвал их сотрудниками охранного агентства, которые летели по своим делам и сделали остановку в Белоруссии. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем правду, но уже точно ясно, что ситуация с ЧВК развязывает Лукашенко руки и дает ему карт-бланш в случае неблагоприятного результата выборов. Вчера ЦИК пригласил к себе кандидатов в президенты и предупредил о возможных провокациях на митингах и мероприятиях".