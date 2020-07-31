"Несколько банальных соображений про беспредельное уголовное дело против моей хорошей подруги и одного из самых перспективных оппозиционных политиков России Юлии Галяминой", - пишет публицист в Facebook.

"1). После переписывания Конституции и обнуления путинских сроков мы перешли в новую фазу диктатуры - гораздо более жесткую, чем до этого. Многие пока этого не понимают (в т.ч. даже и сама Юля с этим спорила - впрочем, она политик, поэтому ей положено делать хорошую мину даже в очень плохой ситуации), однако, увы, я почти уверен, что это так.

В частности, эта новая фаза не предполагает никаких хоть сколько-нибудь конкурентных выборов, независимых депутатов - пусть даже муниципальных, публичной оппозиционной деятельности, неподвластных Кремлю НКО, свободной дискуссии в интернете и т.д. Не может ничего подобного существовать в "Туркменистане". Поэтому в ближайшие 3 года со всем этим будут активно расправляться, чтобы к моменту официального провозглашения Путина "богоподобным и несменяемым Росбаши" политическое поле оказалось окончательно и бесповоротно зачищено, и никто не мог сказать ни одного слова против.

2). Большинство федеральных оппозиционных политиков от активной борьбы против обнуления уклонились, в результате чего публичным лицом этой борьбы стала именно Юля. Соответственно, уголовное дело против нее было практически обеспечено, и вопрос оставался лишь "по какой статье?" То, что в итоге этой статьей оказалась совсем уж беспредельно неправовая "дадинская", которую даже отечественные "говны в мантиях" вынуждены были признать неконституционной, говорит лишь о том, что НИЧЕГО БОЛЬШЕ предъявить Юле они так и не смогли.

Хотя, почти уверен, очень хотели - и основной целью недавно проходивших у Юли обысков явно было найти какую-нибудь "улику", благодаря которой ей можно будет "пришить" что-то гораздо более дискредитирующее и неоднозначное: наркотики, порнографию, педофилию, экстремизм, получение денег от Госдепа, Ходорковского и т.п. Однако ничего такого они найти не смогли, как ни старались! Разумеется, члены правящей ОПГ не могут в это поверить, но Юля действительно живет на скромную преподавательскую зарплату в типовой многоэтажке на Тимирязевской и не предается никаким тайным порокам. Представляете: бывает же такое!

3). Ну, и последнее. Сейчас много говорят о связи этого уголовного дела с дальнейшей невозможностью баллотироваться куда-либо. И, думаю, говорят не зря. В связи с этим повторю свою давнюю идею, которую раньше высказывал как шутку, но чем дальше, тем менее шуточной она становится. Вероятно, на первых свободных выборах в российский парламент надо будет вводить "обратный ценз". И допускать баллотироваться туда только тех кандидатов, против которых во время путинской диктатуры были возбуждены политически мотивированные уголовные дела.

Ведь чем дальше, тем больше это становится своеобразным "знаком качества". Если против тебя уголовное дело еще не заведено, это само по себе звучит уже подозрительно: то ли ты ничего не делаешь, то ли кремлевская ОПГ не видит в твоих действиях никакой опасности для себя. Таким образом, сегодняшнее уголовное дело против Юли - это очередное признание ее как крупного федерального политика. С чем я ее и поздравляю!

Рано или поздно, Юля, мы обязательно победим - хотя, к сожалению, на пути к этому нам явно придется пройти через разные испытания".