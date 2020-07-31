"Все начали обсуждать проведение референдума о запрете работать губернатором Хабаровского края людям, прожившим в регионе менее 10 лет. Это предложение имеет здравое зерно, и это заметно, как у нас не принимают "варяга" Дегтярева. Но на самом деле, это не самое главное, я сейчас объясню почему", - пишет в Facebook глава хабаровского штаба Алексея Навального.

"Вот был у нас целых 9 лет губернатором Вячеслав Иванович Шпорт, плоть от плоти Хабаровский край: коренной комсомольчанин, сто лет работал на КнААПО и депутатом от региона, а какой из него был губернатор?

Не губернаторы, но тоже яркие примеры: экс-мэр Александр Николаевич Соколов, родился в ЕАО (которая в СССР входила в состав Хабаровского края), со студенческих лет жил в Хабаровске, но сразу стал готовить себе гнездышко в Калифорнии. По этой норме закона спокойно мог стать губером.

Мэр Сергей Анатольевич Кравчук, 20 лет живёт в Хабаровске, но его даже комментировать не буду, вы и так все про него знаете. Как вам такой губернатор?

Я к чему все это: да, мы все сейчас очень обозлены на путинского "варяга" Дегтярева и все хотим его отослать обратно в Москву/Самару. Но ведь Дегтярева и так не выберут, а через год Кремль сделает вид, что пошел нам на уступки и отправит на выборы губернатора какого-нибудь местного лояльного Москве человека, условную Ирину Зикунову (председателя Закдумы), которая предала Фургала и назвала митинги незаконными - нам что, легче от этого станет? Я так не думаю.

Поэтому гораздо важнее бороться за отмену "муниципального фильтра", потому что "Единая Россия" до сих пор контролирует большинство местных депутатских мест (кроме Хабаровска и Комсомольска). Это значит, что от подписей депутатов-единоросов будет зависеть, кто будет кандидатом в губернаторы.

Да и вообще, кто депутаты такие, чтобы за избирателей решать, кому можно баллотироваться, а кому нет? Если бы эти самые единороссы знали, чем для них обернётся победа Фургала в 2018 году, они бы никогда не дали ему свои подписи и Фургал никогда не стал бы кандидатом, просто не попал бы в бюллетень.

Референдум - это прекрасно, но давайте мыслить шире, что именно нам нужно".