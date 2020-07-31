"Было исследование, когда опрашивали английских женщин, повыходивших замуж за американских солдат во время Второй мировой войны. Женщины все хором рассказывали, что были сражены напористостью и неудержимой инициативой американских мужчин, которые все как-то прямо очень быстро и настойчиво тащили их в постель. При этом мужчины об английских женщинах говорили то же самое", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Когда начали разбираться, выяснили, что в разных обществах существуют некоторые устаканившиеся каноны. Их никто не произносит вслух или, по крайней мере, не озвучивает в таком вот цельном виде, но это такое сложившееся веками, что каким-то магическим образом все знают и все отрабатывают по похожим сценариям. И если разложить сценарий, по которому люди знакомятся, флиртуют, ухаживают и, наконец, оказываются друг с другом в постели, то можно вывести некий более или менее стандартный сценарий, по которому это протекает у большинства.

Допустим, что этот сценарий приблизительно разбили на 30 ступеней. Там есть разное, от "посмотрели друг другу в глаза", "дотронулись", "Поцеловались" - и последнее звено этой цепочки - секс. Так вот, выяснилось, что поцелуй у американцев находится где-то очень близко к началу в этой цепочке, а у англичан - практически в конце. Ну вроде как - в цепочке из 30 мест, у американцев оно на 3 месте, а у англичан на 28. Что происходит? Американский мужчина начинает встречаться с английской девушкой, она ему нравится, и он довольно быстро ее целует, не успев практически ничего проделать из этих 30 пунктов. Для него это - нормально и не зазорно. Т.е. чаю вместе выпили и поцеловались.

Девушка, которая привыкла, что от первого чая до первого поцелуя - еще 20 с лишним каких-то признаков симпатии, пребывает в изумлении - как же это так, что ее прямо сразу ставят перед фактом, что уже "пошли в постель". Однако мужчина ей нравится, и она в смятении - ей уже предложили секс, и в ее сценарии она находится у последней черты (ну ладно, предыдущие 20 с чем-то почему-то пропустили, но теперь до последней уже дошли, и надо действовать дальше по понятным сценариям). В этом последнем шаге от постели - что надо делать?

Прощаться или соглашаться! И так как он ей нравится, она говорит: "ЭЭэх, фиг с ним!" и... раздевается! А американский мужик, который вообще-то ожидал, что теперь еще пицца, кино, прогулка в парке, куча свиданий, держание за ручки и куча еще всего, видит, что девушка раздевается, хотя только еще поцеловались (что для него - еще очень ранний этап флирта). Обалдевает... А потом думает - ну ладно, не совсем понятно, чего это она так рвется в бой. Но раз дают - надо же брать!

Таким образом, они таки сходятся. Но у обоих навсегда остается недоумение, по поводу того, чего это другая сторона так "погорячилась".

А так как этот список из этих 30 пунктов, так аккуратно описанный, есть только у ученых, а для этих мужчин и женщин это что-то аморфное, что у них где-то в подкорке прошито, у них и шансов нет понять - почему же другой так поступил".