"На фоне данных о рекордном падении экономики США Трамп предложил отложить выборы, но его не поддержали даже верные лидеры республиканцев в сенате. Для Трампа, как и для Путина, Лукашенко, Эрдогана, потеря власти означает прямую дорогу в тюрьму. Поняв, что проиграет выборы, он начал истерить и метаться", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"США (в отличие от России, Беларуси, Турции) - демократическая страна. Для того, чтобы всерьез пытаться двигаться в направлении "обнуления" выборов президенту необходима как минимум поддержка конгрессменов от собственной партии. Вот ее он не получил и, как видно, не получит.

Базовый электорат республиканцев поддерживает Трампа, поэтому любой республиканский конгрессмен, который посмел бы выступить против него, рискует потерять голоса своих избирателей и место в конгрессе. Поэтому респы стояли все эти годы на стороне президента, несмотря на все его скандалы и выкрутасы. Однако сейчас, когда рейтинг Трампа падает, а сам он становится еще токсичней, угроза того, что президент потащит с собой на дно республиканскую партию, все реальней.

Республиканские лидеры уже продемонстрировали, что не пойдут в своей поддержке Трампа до конца, до дверей суда и ворот тюрьмы. Как говорил Тайлеран: "Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть".