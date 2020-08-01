Сергей Гармаш

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва" Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из труппы театра "Современник", где он прослужил с 1984 года. Он объяснил свое решение в открытом письме, которое опубликовал в чате сотрудников театра, а затем зачитал на закрытом собрании труппы

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из труппы театра "Современник", где он прослужил с 1984 года. Он объяснил свое решение в открытом письме, которое опубликовал в чате сотрудников театра, а затем зачитал на закрытом собрании труппы.

Причиной ухода Гармаш назвал "чудовищную ситуацию" в театре, сложившуюся с приходом нового художественного руководителя Виктора Рыжакова, который вступил в должность практически сразу после смерти Галины Волчек. Некоторые СМИ называли Сергея Гармаша одним из основных ее возможных преемников.

"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены "Диалоги", посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу", - цитирует письмо Гармаша "Московский комсомолец".

Речь идет об онлайн-проекте "Диалоги "Современника". Война и мир", выпущенном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Facebook театра сообщается, что авторами и инициаторами проекта стали молодые артисты, "решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах и чувствах". Диалог между молодыми актерами и их старшими коллегами идет в формате Zoom-конференций.

Гармаш в проекте не участвовал. По его словам, молодых артистов "подтолкнул" к участию худрук, "а потом и отредактировал снятое", обнародовав его от лица театра. "А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение", - говорится в письме Гармаша. Артист констатировал, что "идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".

"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", - заявил Гармаш коллегам. По данным МК, актеры "Современника" еще в мае во время закрытой онлайн-конференции "довольно резко" выступили против проекта "Диалоги", назвав его "беспомощным и малограмотным".

Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил его уход из труппы. "Это связано с новой политикой театра, с небрежным отношением к истории театра, к артистам, которые отдали много лет театру. Он - артист, не директор, не худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", - сказал Будрин в интервью телеканалу "Звезда".

В разговоре с РБК Будрин уточнил, что Гармашу не придется искать новое место работы, так как его график уже расписан на четыре года вперед. "Он актер, скажем по-советски, всесоюзного масштаба. Он может никуда не пойти. Он снимается, у него график расписан на четыре года вперед, и то потому, что мы его сдерживаем", - сообщил представитель артиста. По его словам, сейчас график Гармаша стал еще более плотным из-за ограничений по коронавирусу.

Будрин уточнил Общественной службе новостей, что Гармаш ушел из труппы, но не со сцены театра "Современник". "Я думаю, Сергей останется в репертуаре, он же не может подвести своих коллег-актеров, некоторые приезжают из других городов. Он останется в репертуаре "Современника", но не будет членом труппы, как многие другие артисты. Теперь никто никому ничего не должен. Если у Сергея есть время - да, под него ставится спектакль", - сказал собеседник издания.

По его словам, Гармаша никто не травил и не выживал из театра, но ему "не нравится то, что происходит". "Он старался вопрос решить по-другому − не вышло. Все наложилось одно на другое. Он актер, редко что-то планирует. Это его эмоциональное решение", − пояснил Будрин. Согласно афише на сайте "Современника", Сергей Гармаш задействован в премьерном спектакле "Папа" 1 и 2 сентября.

Известие об уходе артиста из труппы совпало с открытием Международного фестиваля Чайковского в Клину, в рамках которого состоялась мировая премьера музыкально-драматической постановки "Ч+Ч" с участием Гармаша к юбилею П.И. Чайковского и А.П. Чехова. Выступая перед журналистами, Гармаш сразу предупредил, что будет отвечать только на вопросы по теме фестиваля, пишет "Комсомольская правда". "Если кто-то задаст вопрос про "Современник", все закончится. И всем будет плохо", - заявил актер.

Решение Гармаша уйти из труппы стало неожиданностью для некоторых его коллег. Актриса "Современника" Ольга Дроздова предположила, что он вернется. "Я думаю, что это какая-то наша внутренняя история, в случае с которой сор из избы выносить не нужно. Это случайная история. Он вернется, будет работать, и это все не имеет ничего такого пафосного", - прокомментировала она. Никита Ефремов, принявший участие в проекте "Диалоги" и указанный как один из его инициаторов, сказал, что уважает решение Гармаша. "У любого человека есть право на свой взгляд на ситуацию. У меня он другой, у Сергей Леонидовича он такой", - отметил артист в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Чулпан Хаматова считает, что никакой "катастрофической, чудовищной ситуации" в "Современнике" нет, а у нового худрука просто не было возможности себя показать из-за карантина. "Радости большой нет, но и горя большого нет, - прокомментировала она уход Гармаша в интервью РБК. - Человек повел себя честно: он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков". Она назвала решение коллеги "достаточно логичным завершением", и отметила, что как художник поступила бы так же, если бы была не согласна с видением Виктора Рыжакова.

Говоря о проекте "Диалоги", который раскритиковал Гармаш, Хаматова отметила, что смотрела все "отцензурированное". "И это было сделано с такой любовью, которую видно даже по тому, как наложена музыка. Понятно, что трехчасовые разговоры на YouTube никто смотреть не будет, поэтому их пришлось монтажно сократить", - объяснила актриса.

Она отметила, что у молодых артистов, принявших участие в проекте, "другая точка зрения". "Но просто запрещать им думать так, как они думают, неправильно. Я специально посмотрела, и я не вижу никаких следов преступления. Я считаю, что молодые люди должны ошибаться, должны иметь свою точку зрения, даже если она отличается от нашей", - подчеркнула Хаматова.

По ее мнению, новый худрук хочет сделать "Современник" не "модным" театром "в пустом смысле этого слова", против чего всегда выступала Галина Волчек, а востребованным. "И есть все шансы сохранить главное, что было в театре, - пульсацию времени и честный разговор со зрителем", - считает актриса.

МК пишет, что Рыжаков, вступив в должность худрука "Современника", "начал странно": "запросто вошел в должность и в кабинет Волчек", не став соблюдать поминальные дни, сократил в пандемию билетеров, вахтеров и гардеробщиков, а также привнес в театр "побеги семейственности", что никогда там не приветствовалось. В частности он представил свою дочь как специалиста по соцсетям и пригласил на постановку мужа своей новой помощницы, режиссера Георгия Суркова.