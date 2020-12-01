Ирина Антонова, более полувека возглавлявшая ГМИИ, скончалась на 99-м году жизни

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Антонова бессменно возглавляла ГМИИ с 1961 по 2013 год, а потом заняла специально созданный для нее пост президента музея. При ее непосредственном участии в СССР впервые показали произведения западных художников того времени

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу музея.

Директор ГМИИ Марина Лошак сообщила ТАСС, что Антонова скончалась вечером 30 ноября. Другие подробности пока не приводятся.

Mash называет причиной смерти искусствоведа коронавирус. По данным Telegram-канала, Антонова была сразу госпитализирована по возрасту. Через несколько дней из-за ухудшения состояния ее перевели в больницу в Коммунарке и подключили к аппарату ИВЛ.

Ирина Антонова бессменно возглавляла ГМИИ с 1961 по 2013 год, а потом заняла специально созданный для нее пост президента музея. При ее непосредственном участии в СССР впервые показали произведения западных художников того времени. В конце 50-х годов в Пушкинском музее прошла выставка Пабло Пикассо, в 1974 году любители искусства смогли увидеть в Москве "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.

На выставке "Москва - Париж. 1900-1930" впервые было показано ранее запрещенное русское искусство: Марк Шагал, Казимир Малевич, Василий Кандинский.

Антонова - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", лауреат Государственной премии РФ. В 2008 году по инициативе Антоновой был разработан проект создания "музейного квартала" вокруг ГМИИ.

Также она предлагала воссоздать в Москве музей нового западного искусства и передать туда картины импрессионистов из коллекции ГМИИ и Эрмитажа. Эта идея вызвала резкий протест директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и конфликт в музейном сообществе, с которым связывали последующую отставку Антоновой с поста директора Пушкинского музея.

Антонова рассказывала, что тогдашний министр культуры Владимир Мединский предлагал ей уволиться, чтобы погасить конфликт: "Он так заторопился, что даже на каком-то этапе предложил мне, пока я еще в музее, назначить кого-то исполняющим обязанности. Это был перебор". При этом Антонова сама просилась в отставку при бывших министрах Михаиле Швыдком и Александре Авдееве.

Антонова также обвинила Авдеева и Эльвиру Набиуллину, которые были членами попечительского совета ГМИИ, в том, что они провалили поручение президента РФ Владимира Путина по постройке музейного городка и реконструкции самого музея. Глава ГМИИ рассказывала, что мечтала видеть своим преемником кого-то из среды ученых и предлагала Минкульту кандидатуры из МГУ и РГГУ. Их не приняли, так как министерству нужна была "какая-то известная фигура". Из подобранного Минкультом круга людей Антонова сочла "наиболее возможной фигурой" Марину Лошак.