ВСЕ ФОТО Москва простилась с народным артистом СССР Василием Лановым, умершим 28 января от коронавируса

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Церемония прощания с актером состоялась в Театре имени Евгения Вахтангова на Арбате

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Ланового похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Москва простилась с народным артистом СССР Василием Лановым, умершим 28 января от коронавируса. Как пишет РИА "Новости", Ланового похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Церемония прощания с актером состоялась в Театре имени Евгения Вахтангова на Арбате. Поклонники его таланта заняли все свободное пространство внутри театра, а очередь на вход растянулась далеко за пределы огороженной территории.

Несмотря на январскую погоду, пришедшие терпеливо ждали и принесли на церемонию гвоздики, белые и красные розы и тюльпаны, а также портреты артиста. В очередь также встают случайные прохожие, которые не знали о церемонии прощания. "Это великого хоронят, Ланового", - отвечал полицейский тем, кто спрашивал, почему собрались люди.

"Я сюда приехал из соседнего города. Новость о смерти артиста, думаю, не оставила равнодушной никого из русских людей. Это большая потеря для всей российской культуры. Цветы сегодня утром выбирали, самые красивые", - сказал один из поклонников, представившийся Николаем.

Проститься с артистом пришли его близкие, коллеги, чиновники и другие деятели. Среди пришедших были мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобороны Сергей Шойгу. В зале звучали стихотворения и песни в исполнении Василия Ланового. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни от заражения коронавирусом. Его и его жену Ирину Купченко госпитализировали в начале января, сама Купченко пояснила, что решение положить ее супруга в больницу было принято из-за его возраста. У самой Купченко также подтвердился коронавирус, но без симптомов, она все время оставалась в больнице с мужем.