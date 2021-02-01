Кадр из сериала "Полёт"

Premier Кадр из сериала "Топи"

КиноПоиск HD

На прошедшей неделе особенно заметными стали российские премьеры в онлайн-кинотеатрах. На платформе Premier (а также на телеканале ТНТ) вышел сериал "Полёт". Он вызывал предварительный интерес и благодаря режиссёру - потомственному кинематографисту Петру Тодоровскому, и из-за актёрского состава. Внимание публики привлекло участие Михаила Ефремова, который, к сожалению, стал центром новостей вне связи с актёрским талантом. Любопытным выглядит и сюжет: история о том, как опоздание на погибший рейс дало возможность разным людям одновременно задуматься о прошлом, настоящем и будущем.

Второй ожидаемой премьерой стал сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского, автора бестселлеров "Метро 2033", "Текст", "Будущее" и др. Многосерийный проект, вышедший на платформе "Кинопоиск HD" ожидали также поклонники режиссёра Владимира Мирзоева. Сериал рассказывает историю пятерых молодых людей, приезжающих в глухую деревню Топи, где они сталкиваются с чередой мистических событий.

Фильм "Молодое вино" режиссёра Петра Олевского вышел в прокат осенью прошлого года, но на онлайн-платформах (Start и Okko) был представлен лишь на прошлой неделе. Кино о встречах, расставаниях, ошибках и любовных многоугольниках понравилось, судя по отзывам, многим первым зрителям. Правда, у критиков работа молодого режиссёра такого восторга не вызвала, хотя они признали, что фильм вполне может понравиться любителям мелодрам с запутанными отношениями.

Говоря о зарубежных новинкам, следует отметить первый эпизод свежего американского студенческого сериала с затейливым названием "Нью-Йорк или Не считается", который вышел на платформе More.tv. Впрочем, оригинальное название у новинки менее затейливо - "Мост и тоннель" (Bridge and Tunnel). В релизах говорится, что это "драматический сериал о том, как вчерашние выпускники колледжа начинают свою новую жизнь на Манхэттене". Пока сколь-нибудь внятную критику сериала найти трудно, так что стоит посмотреть, чтобы составить собственное мнение.

В онлайн-кинотеатрах "КиноПоиск HD", ivi и Okko появился американский биографический фильм "Глории". Глория Стайнем - обозреватель New York Magazine, автор текстов о гражданских правах, стоявшая у истоков влиятельного журнала Ms., в конце 1960-х она стала лицом американского феминистского движения. Даже те, кому история этого движения не интересна, могут насладиться игрой великой и прекрасной Джулианны Мур.

Платформа Amediateka представила новый сериал HBO Max "Это грех". Продюсером и сценаристом проекта выступил Расселл Ти Дейвис, а сюжет основан на его воспоминаниях о 1980-х годах, когда в Британии тема гомосексуальности ещё была почти запретной и при этом впервые заговорили о распространении СПИДа. Три юноши - герои сериала, переезжают из английской глубинки в Лондон, чтобы повзрослеть, понять себя и узнать, что такое ВИЧ. Сериал о трудностях жизни британского ЛГБТ-сообщества 80-х годов прошлого века имеет маркировку 18+, и посмотревшие предупреждают, что возрастное ограничение в данном случае оправдано.

Скандинавский криминальный сериал "Расследование", мировая премьера которого состоялась осенью прошлого года, вышел на платформе More.tv. Все, кто следит за мировыми новостями, знают жуткую историю о том, как датский изобретатель Петер Мадсен повёз на экскурсию журналистку Ким Валль на своей подводной лодке, после чего дайверы обнаружили туловище женщины, а спустя полтора месяца - две ноги и голову. Жуткая история убийства немедленно привлекла внимание кинематографистов. Закономерно, что "дело о подлодке" реконструировал мастер скандинавского нуара Тобиас Линдхольм.

Драма "Раскопки" по одноимённой новелле Джона Престона вышла на Netflix. Исполнители главных ролей - Рэйф Файнс, Кэри Маллиган и Лили Джеймс, непременно заставят синефилов обратить внимание на новинку. Мощная психологическая драма, проходящая на фоне археологических раскопок во время Второй мировой войны, разворачивается в детективную историю. Первые зрительские оценки оказались высоки.

Португальская драма "Явление" основанная на важных для католического мира событиях 1917 года, вышла на платформах КиноПоиск HD, ivi и Megogo. Явление Девы Марии в португальской Фатиме - известное и признанное христианское чудо. Фильм в оригинале так и называется "Фатима". При этом определение "религиозный фильм", которое могло бы отпугнуть потенциального зрителя, к "Явлению" не вполне применимо: это история не о религиозной экзальтации или борьбе за веру, это скорее эмоциональная драма о людских судьбах в важном историческом контексте.

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