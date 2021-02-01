Кадр из сериала "Полёт"
Premier
Кадр из сериала "Полёт" Кадр из сериала "Топи"
 
 
 
Кадр из сериала "Полёт"
Premier
 
 
 
Кадр из сериала "Топи"
КиноПоиск HD

На прошедшей неделе особенно заметными стали российские премьеры в онлайн-кинотеатрах. На платформе Premier (а также на телеканале ТНТ) вышел сериал "Полёт". Он вызывал предварительный интерес и благодаря режиссёру - потомственному кинематографисту Петру Тодоровскому, и из-за актёрского состава. Внимание публики привлекло участие Михаила Ефремова, который, к сожалению, стал центром новостей вне связи с актёрским талантом. Любопытным выглядит и сюжет: история о том, как опоздание на погибший рейс дало возможность разным людям одновременно задуматься о прошлом, настоящем и будущем.

Второй ожидаемой премьерой стал сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского, автора бестселлеров "Метро 2033", "Текст", "Будущее" и др. Многосерийный проект, вышедший на платформе "Кинопоиск HD" ожидали также поклонники режиссёра Владимира Мирзоева. Сериал рассказывает историю пятерых молодых людей, приезжающих в глухую деревню Топи, где они сталкиваются с чередой мистических событий.

Фильм "Молодое вино" режиссёра Петра Олевского вышел в прокат осенью прошлого года, но на онлайн-платформах (Start и Okko) был представлен лишь на прошлой неделе. Кино о встречах, расставаниях, ошибках и любовных многоугольниках понравилось, судя по отзывам, многим первым зрителям. Правда, у критиков работа молодого режиссёра такого восторга не вызвала, хотя они признали, что фильм вполне может понравиться любителям мелодрам с запутанными отношениями.

Говоря о зарубежных новинкам, следует отметить первый эпизод свежего американского студенческого сериала с затейливым названием "Нью-Йорк или Не считается", который вышел на платформе More.tv. Впрочем, оригинальное название у новинки менее затейливо - "Мост и тоннель" (Bridge and Tunnel). В релизах говорится, что это "драматический сериал о том, как вчерашние выпускники колледжа начинают свою новую жизнь на Манхэттене". Пока сколь-нибудь внятную критику сериала найти трудно, так что стоит посмотреть, чтобы составить собственное мнение.

В онлайн-кинотеатрах "КиноПоиск HD", ivi и Okko появился американский биографический фильм "Глории". Глория Стайнем - обозреватель New York Magazine, автор текстов о гражданских правах, стоявшая у истоков влиятельного журнала Ms., в конце 1960-х она стала лицом американского феминистского движения. Даже те, кому история этого движения не интересна, могут насладиться игрой великой и прекрасной Джулианны Мур.

Платформа Amediateka представила новый сериал HBO Max "Это грех". Продюсером и сценаристом проекта выступил Расселл Ти Дейвис, а сюжет основан на его воспоминаниях о 1980-х годах, когда в Британии тема гомосексуальности ещё была почти запретной и при этом впервые заговорили о распространении СПИДа. Три юноши - герои сериала, переезжают из английской глубинки в Лондон, чтобы повзрослеть, понять себя и узнать, что такое ВИЧ. Сериал о трудностях жизни британского ЛГБТ-сообщества 80-х годов прошлого века имеет маркировку 18+, и посмотревшие предупреждают, что возрастное ограничение в данном случае оправдано.

Скандинавский криминальный сериал "Расследование", мировая премьера которого состоялась осенью прошлого года, вышел на платформе More.tv. Все, кто следит за мировыми новостями, знают жуткую историю о том, как датский изобретатель Петер Мадсен повёз на экскурсию журналистку Ким Валль на своей подводной лодке, после чего дайверы обнаружили туловище женщины, а спустя полтора месяца - две ноги и голову. Жуткая история убийства немедленно привлекла внимание кинематографистов. Закономерно, что "дело о подлодке" реконструировал мастер скандинавского нуара Тобиас Линдхольм.

Драма "Раскопки" по одноимённой новелле Джона Престона вышла на Netflix. Исполнители главных ролей - Рэйф Файнс, Кэри Маллиган и Лили Джеймс, непременно заставят синефилов обратить внимание на новинку. Мощная психологическая драма, проходящая на фоне археологических раскопок во время Второй мировой войны, разворачивается в детективную историю. Первые зрительские оценки оказались высоки.

Португальская драма "Явление" основанная на важных для католического мира событиях 1917 года, вышла на платформах КиноПоиск HD, ivi и Megogo. Явление Девы Марии в португальской Фатиме - известное и признанное христианское чудо. Фильм в оригинале так и называется "Фатима". При этом определение "религиозный фильм", которое могло бы отпугнуть потенциального зрителя, к "Явлению" не вполне применимо: это история не о религиозной экзальтации или борьбе за веру, это скорее эмоциональная драма о людских судьбах в важном историческом контексте.

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