Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), которая ежегодно вручает премии "Грэмми", объявила о внесении существенных изменений процесса отбора номинантов на премию и в сам процесс вручения наград

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), которая ежегодно вручает премии "Грэмми", объявила о внесении существенных изменений процесса отбора номинантов на премию и в сам процесс вручения наград. Академия объявила, что данные изменения предприняты, чтобы гарантировать, что процесс принятия решений полностью прозрачен.

В последние годы "Грэмми" неоднократно подвергалась критике и обвинениям в коррупции из-за того, что несколько знаменитых оставались без премий, хотя, по общему мнению, заслуживали этого больше остальных.

Как сообщается на официальном сайте "Грэмми", главным нововведением становится отказ от так называемых "секретных" комитетов, которые отбирали претендентов на наиболее известную музыкальную премию США. С 1995 года эти комитеты, в состав каждого из которых входили около 30 человек, чьи имена были неизвестны, выбирали претендентов в главных категориях премии - "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист".

С 2021 года тайное голосование исключается, и все номинанты будут определяться путем прямого голосования всех членов Академии, а их более 11 тысяч.

Кроме того, вводятся две новые номинации "Грэмми" - "Лучшее музыкальное выступление в мире" и "Лучший городской альбом латиноамериканской музыки". Таким образом, номинаций отныне будет 86.

64-я церемония вручения премий "Грэмми" состоится 31 января 2022 года.

В этом году церемония вручения "Грэмми" прошла в середине марта в режиме онлайн в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нэшвилле. Трансляцию мероприятия посмотрели около 9 миллионов человек.