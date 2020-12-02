Odesa Film Studio / YouTube Советская, российская актриса и режиссер Нина Иванова, сыгравшая учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну - главную женскую роль в легендарной картине Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице"

Odesa Film Studio / YouTube

Советская, российская актриса и режиссер Нина Иванова, сыгравшая учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну - главную женскую роль в легендарной картине Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице", скончалась в возрасте 86 лет 1 декабря.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов России. "На 87-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", - говорится в сообщении.

Прощание с Ниной Ивановой состоится 4 декабря в зале морга 59-й больницы.Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве и впервые попала в кинематограф в десятилетнем возрасте. В 1944-м она сыграла Настеньку в драме "Жила-была девочка" Виктора Эйсымонта, пишет "Российская газета".

Окончив школу, Нина Иванова поступила в медицинский институт и в кино какое-то время не снималась. Однако позднее ей предложила роль в дипломном фильме подруга - студентка ВГИК. Работа эта попала на глаза Марлену Хуциеву, который и пригласил Иванову на главную роль в "Весне на Заречной улице".

Позднее Нина Иванова снялась в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Наследники", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", "Шурка выбирает море". Она также в качестве режиссера принимала участие в съемках сюжетов детского юмористического журнала "Ералаш".