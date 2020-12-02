Церемония вручения главной кинопремии "Оскар" в 2021 году будет очной, сообщает Variety со ссылкой на представителя Американской киноакадемии и телесети АBC.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие, которое обычно проводится в феврале, перенесли на 25 апреля в надежде на возобновление работы кинотеатров весной. Но даже если этого не произойдет, организаторы "Оскара" приложат усилия, чтобы провести церемонию в привычном формате.

Пока неизвестно, какие противовирусные меры будут предприняты в рассчитанном на 3400 человек театре Dolby, где традиционно проходит вручение. Представители Академии недавно посетили его, чтобы просчитать все возможные варианты, сообщил источник Variety, знакомый с ситуацией. Также неясно, сколько номинантов и гостей согласятся на личное присутствие, учитывая, что среди них могут быть возрастные артисты.

В связи с пандемией киноакадемия продлила до 28 февраля 2021 года срок, до которого фильмы должны быть выпущены в прокат для попадания в номинанты на "Оскар". На статуэтку также могут претендовать картины, премьеры которых состоялись на стриминговых сервисах, а не в кинотеатрах.

"Оскарам" будут предшествовать четыре киноцеремонии: "Золотой глобус" 28 февраля, Critic's Choice Awards 7 марта, премия Гильдии сценаристов 14 марта и BAFTA 11 апреля. Организаторы рассматривают разные варианты проведения этих мероприятий, включая виртуальный или гибридный формат по примеру телепремии "Эмми".

В США подтверждено более 13 миллионов случаев коронавируса, умерли более 270 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, округ Лос-Анджелес - ведущий в США по числу заражений и смертей. В связи с этим в округе введен режим "Безопаснее дома", действующий до 20 декабря.