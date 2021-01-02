Владимир Коренев

АГН Москва / Александр Авилов На последнем курсе института он сыграл в фильме "Человек-амфибия" роль Ихтиандра, которая стала его визитной карточкой и сделала актера секс-символом страны

Фото: LFV / YouTube.com

Народный артист России Владимир Коренев умер в Москве в возрасте 80 лет, сообщила его семья. По словам вдовы актера Алефтины Кореневой, причиной смерти стал коронавирус, передает ТАСС. Дочь Коренева Ирина рассказала РБК, что ее отец находился в "красной зоне" больницы. Дата и время прощания с артистом пока неизвестны.

Владимир Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940 года. Интерес к театру появился у него еще в детстве. С подачи одноклассницы, будущей актрисы Ларисы Лужиной он начал заниматься в драмкружке вместе с другими будущими советскими артистами. После школы Коренев поступил в ГИТИС. На последнем курсе института он сыграл в фильме "Человек-амфибия" роль Ихтиандра, которая стала его визитной карточкой и сделала актера секс-символом страны.

В 1961 году руководитель Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский) Михал Яншин пригласил Коренева в труппу, с тех пор он был ведущим артистом театра. За свою карьеру Коренев снялся в нескольких десятках фильмов, среди них "Свет далекой звезды", "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", сериалах "Дети Арбата", "Тайны дворцовых переворотов". Последней его работой на экране была роль В.И. Немировича-Данченко в сериале 2015 года "Орлова и Александр".