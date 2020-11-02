В продаже скоро появится "Лытдыбр" - автобиография российского журналиста и блогера Антона Носика, которого еще называют отцом "Рунета". Предзаказ открыт в книжном интернет-магазине "Лабиринт", сообщает РИА "Новости".

Автобиографию составили мама Антона, Виктория Молчанова, и Елена Калло. В книгу вошли дневниковые записи, расшифровки интервью, публицистика и другие материалы, связанные с жизнью Носика. В издание включены фотографии из семейного архива.

"У человека, написавшего сотни тысяч строк - при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та - в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников", - написал в Facebook об книге близкий друг Носика Демьян Кудрявцев.

"Десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать еще многие годы", - сказано в аннотации.

Издание разбито на три главы, в которых рассказывают о детстве журналиста, семье, эмиграции в Израиль, рождении русского интернета, благотворительности и многом другом.

Каждая глава начинается с предисловия одного из друзей Носика: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна и Катерины Гордеевой.

Антон Носик скончался на 52-м году жизни в июле 2017 года от внезапной остановки сердца.

Носика называют одним из "отцов Рунета". В начале 2000-х он участвовал в создании крупнейших новостных интернет-изданий - Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, а также NEWSru.com. Работал в холдинге "Рамблер" и службе блогов компании SUP, контролирующей сервис LiveJournal.