Театр.doc при поддержке Минкультуры поставил кукольный спектакль о походе шамана Габышева "на Путина"

В московском театре документальной пьесы Театр.doc состоялась премьера кукольного спектакля "Сказка о шамане", посвященная якутскому шаману Александру Габышеву, предпринявшему в 2019 году пеший поход на Москву, чтобы "изгнать" из Кремля президента России Владимира Путина.

"Его биографию можно легко наложить на архетипичный путь героя, описанный у Дж. Кэмпбелла в "Тысячеликом герое": в один день он выходит из дома и отправляется в путешествие к великой цели, а уже на пути встречает союзников и борется с препятствиями", - говорится в описании спектакля на сайте театра.

У постановки открытый финал, "так как развязка в реальной жизни еще не наступила". Спектакль планируется каждый раз немного видоизменять, "создавая таким образом театральное отражение судьбы человека". Проект создали режиссер-документалист Беата Бубенец и драматург, сценарист, кандидат исторических наук Михаил Башкиров. Спектакль сделан при поддержке Минкультуры России и Союза театральных деятелей: авторы проекта выиграли конкурс, организованный СТД.

Бубенец и Башкиров принимали участие в походе шамана на участке между Читой и Улан-Удэ, чтобы снять документальный фильм. "Нас поразило, что такое средневековое явление, как пеший поход через всю страну, вообще возможно в России XXI века. Сама концепция больше похожа на сказку, чем на правду", - рассказала Бубенец "Коммерсанту".

"Кто такой Габышев? Диссидент, сумасшедший, современный святой, одержимый, или просто странный чудак? Это история не про политику. Это сказка, в которой, на наш взгляд, он живет, и про момент, когда реальность объявляет ей войну", - объяснил Башкиров. В основу пьесы легли вербатимы с Александром Габышевым и его ближним кругом, а также материалы из YouTube.

В спектакле нашла отражение в том числе принудительная госпитализация шамана в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, врачебная комиссия которого сочла, что Габышев страдает "переоценкой своей личности", так как он высказывал идеи "навредить правительству" и свергнуть президента - "демона и Антихриста". Габышев провел в лечебнице два месяца, в июле его выписали.