Billie Eilish / Youtube.com Клип Билли Айлиш на песню к новому фильму об агенте 007 набрал 4,5 млн просмотров менее чем за сутки

Billie Eilish / Youtube.com

Певица Билли Айлиш выложила клип "Не время умирать" на заглавную песню к одноименному фильму про Джеймса Бонда. По данным видеохостинга YouTube, менее чем за сутки видео посмотрели свыше 4 миллионов раз.

Музыкальное видео на песню "No Time To Die" было опубликовано на официальном канале певицы 1 октября и набрало уже более 4, 4 миллионов просмотров. О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы".

Фильм "Не время умирать" должен выйти в российский прокат 19 ноября. 25-я серия "бондианы" станет последней для сыгравшего в ней главную роль Дэниела Крэйга, также в картине снимутся Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Ана де Армас, а роль злодея исполнит Рами Малек, удостоившийся "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия". Режиссером картины стал Кэри Фукунага, ранее работавший, в частности, над сериалом "Настоящий детектив" и первой частью дилогии "Оно" по роману Стивена Кинга.