В пятницу, 4 сентября, в Малом театре состоится церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, скончавшимся накануне. Об этом сообщила РИА "Новости" директор театра Тамара Михайлова. Информация о месте похорон будет известна позже.

О смерти советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Бориса Клюева стало известно 1 сентября. Причиной смерти 76-летнего актера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с мая 2018 года.

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве в семье Владимира Федоровича и Валентины Семеновны Клюевых. Отец, актер по образованию, в 1941-1943 годах сражался на фронтах Великой Отечественной войны, затем выступал в составе военных концертных бригад. Мать работала бухгалтером во Всесоюзном доме композиторов.

В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Учился в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Вениамина Цыганкова и народного артиста РСФСР Леонида Волкова.

С 1969 года Клюев был актером Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли в более чем 60 спектаклях. Среди них: Кудряш в "Грозе" по пьесе Александра Островского, Молчалин в "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, герцог Бургундский в "Короле Лире" по пьесе Уильяма Шекспира, Гуляр в "Дельце" по пьесе Оноре де Бальзака, маршал Бертран в "Корсиканке" по комедии Иржи Губача, Людовик Великий в "Мольере" по произведению Михаила Булгакова, Чекалинский в "Пиковой даме" по повести Александра Пушкина и Арбенин в "Маскараде" по драме Михаила Лермонтова. В 2019 году, в своем последнем сезоне, исполнил главную роль - Маттиаса Клаузена - в спектакле "Перед заходом солнца" Герхарта Гауптмана в постановке Владимира Бейлиса.

Борис Клюев широко известен в качестве киноактера. В студенческие годы снялся в эпизодических ролях в фильмах "Конец "Сатурна" (1967, режиссер Виллен Азаров) и "Каратель" (1968, Манос Захариас). К числу наиболее известных работ относятся: граф Рошфор в музыкальном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), Майкрофт Холмс в серии телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986), Григорий Орлов в многосерийном телефильме "Михайло Ломоносов" (1984-1986), Сергей Дубов (агент иностранной разведки Трианон) в многосерийном политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), пенсионер Николай Петрович в комедийном телесериале "Воронины" (2009-2019), митрополит Дионисий в историческом сериале "Годунов" (2018-2019). В общей сложности Борис Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах, а также принимал участие в дублировании нескольких десятков иностранных фильмов.

С 1969 года (с перерывами) Клюев преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина. Был заведующим кафедрой мастерства актера, руководителем актерской мастерской. Профессор. Среди его учеников - актеры Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и др. В 2009 году в качестве режиссера-педагога поставил спектакль "Волки и овцы" по комедии Александра Островского, в 2012 году - "Дачники" по пьесе Максима Горького.

Борис Клюев являлся лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале" (2012, за роль в телесериале "Воронины"). Он также был награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).