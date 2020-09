Nightscream / wikimedia.org В США найден мертвым автор песни I Like To Move It, диджей и продюсер Эрик Морилло

В США в возрасте 49 лет умер американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло, известный как автор песни I Like To Move It, сообщили источники издания TMZ в правоохранительных органах. Тело музыканта обнаружили в городе Майами-Бич (штат Флорида). Причина смерти пока неизвестна и будет определена после вскрытия, сообщается, что признаков насилия на теле не было.

Несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии. Предполагаемая жертва, имя которой не называется, утверждает, что пошла к Морилло домой после совместной диджейской вечеринки, и тот начал домогаться ее. Жертва заявила, что сопротивлялась его домогательствам, однако решила переночевать в его доме, после чего "проснулась обнаженной". 6 августа Морилло сдался полиции в связи с обвинениями.

Эрик Морилло шесть раз получал награду DJ Awards - как лучший международный диджей и как лучший диджей в стиле хаус (по три раза). Он известен треком I Like to Move It, который записал под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэд Стантмен (настоящее имя - Марк Куоши). Композиция 1993 года входит в списки лучших танцевальных треков десятилетия.