Государственный Эрмитаж опубликовал результаты исследований ряда экспонатов выставки "Фаберже - ювелир Императорского двора", в подлинности которых сомневались эксперты

Irrin0215 / DepositPhotos Так, исследование "Императорского пасхального яйца с сюрпризом в виде курочки" показало, что самой яйцо белой эмали с сюрпризом в виде желтка, курочки, короны и двух рубиновых подвесок было изготовлено не ранее 1895 года и не позднее 1897 года

Фото: hermitagemuseum.org

Государственный Эрмитаж опубликовал результаты исследований ряда экспонатов выставки "Фаберже - ювелир Императорского двора", в подлинности которых сомневались эксперты. Изучение предметов из частных коллекций "выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений", говорится на сайте музея.

"Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации - музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов", - говорится в пресс-релизе.

Исследования проводились на "новейшем оборудовании" референтного центра отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа "с применением высокоточных аналитических методов".

Так, исследование "Императорского пасхального яйца с сюрпризом в виде курочки" показало, что самой яйцо белой эмали с сюрпризом в виде желтка, курочки, короны и двух рубиновых подвесок было изготовлено не ранее 1895 года и не позднее 1897 года. В верхней части яйца в месте крепления бортика имеются грубые потеки клея, "свидетельствующие о поздней неумелой реставрации изделия" в период 1942-2000 годов.

При исследовании диадемы, изготовленной в 1899 году для императрицы Александры Федоровны, выяснилось, что "в процессе бытования" золотой каркас и крепления изделия были полностью заменены на низкопробные английские элементы середины XX века и утрачены. При этом все детали тиары и драгоценные камни - вставки (бриллианты, сапфиры и алмазы) являются подлинными.

"Произведенная неудачная реставрация конструкции в середине XX века является низкокачественной. Детали каркаса, использованные для реставрации, требуют замены", - говорится в комментарии директора Музея Фаберже в Баден-Бадене Александра Иванова.

Экспонаты, в подлинности которых возникли сомнения, принадлежат частному Русскому национальному музею, оформленному на Иванова, и Музею христианской культуры, которому покровительствует "массажист Путина" Константин Голощапов.

Как писала Русская служба ВВС, Иванов называет себя миллиардером и говорит, что владеет полотнами Леонардо да Винчи, Рембрандта и Боттичелли, но отказывается их демонстрировать; заявляет, что владеет золотом этрусков, инков и ацтеков и что в Петербурге якобы хранится подлинная "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Он также сделал себя полным кавалером ордена Фаберже, который сам же и учредил.

На сайте Эрмитажа Александр Иванов был представлен как "профессор, член Специальной комиссии ЮНЕСКО по сохранению мирового культурного наследия, эксперт Министерства культуры Российской Федерации". Но в ЮНЕСКО на запрос BBC ответили, что Иванов не является экспертом комиссии. В списке аттестованных экспертов Минкультуры Иванова тоже нет.

После этого Иванов признал, что не является ни экспертом Минкульта, ни членом комиссии ЮНЕСКО, но назвал себя "почетным профессором". Однако он не смог указать ни предмета, ни учебного заведения.

Музей Фаберже в Баден-Бадене, который возглавляет Иванов, изначально был зарегистрирован на Голощапова. Его жена, предпринимательница Ирая Гильмутдинова является соосновательницей семейного фонда итальянского искусствоведа "Россана и Карло Педретти". В совет директоров фонда входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Татьяна Кустодиева.

Скандал вокруг выставки изделий Фаберже в Петербурге разразился после того, как в январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо Пиотровскому, заявив, что наряду с подлинниками в экспозиции оказались "вульгарные новоделы" и реплики, в том числе фигурка прикуривающего солдата, яйцо с курочкой, "Юбилейное свадебное яйцо" и пасхальное яйцо "Александр Невский" в красной эмали. Ряд других экспертов согласились с мнением Ружникова.

В Эрмитаже после окончания выставки констатировали, что в ходе обсуждений "получили развитие и подтверждение некоторые важные тезисы".

"Первый - в мире Фаберже присутствует "тиражность" не только рядовых, но и "уникальных" произведений (например, яйцо с курочкой и солдат-император). Второй - война на прекращала создание пасхальных яиц и даже стимулировала (во время Первой мировой) участие в военном производстве. Третий - "императорские" яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности, портретов", - говорится на сайте музея.