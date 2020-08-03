Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал

Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве молодой аспирантки, будет представлять интересы вдовы рэпера из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко), которой также инкриминируется жестокая расправа с расчленением, передает "Интерфакс"

В понедельник в Смольнинском районном суде города решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Марины Кохал .Как сообщили агентству в понедельник в объединенной пресс-службе судов города, Лукьянов будет защищать фигурантку вместе с адвокатом Ириной Скурту.

Напомним, 30 июля после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего рэпера Картрайта было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга Марина Кохал заявила, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков; она посчитала такую смерть недостойной и расчленила тело, чтобы спрятать и объявить погибшего пропавшим без вести.

Следствие в свою очередь полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко. Вдова рэпера вину не признает. По делу назначена экспертиза. Первичная причина смерти пока не установлена. 31 июля жене Александра Юшко было предъявлено обвинение в его убийстве.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - рэпер из Украины, известный участием в российском интернет-шоу Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году. У Юшко остался ребенок, его передали родственникам погибшего.