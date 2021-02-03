Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал необходимые ему пять миллионов рублей на выпуск своей сольной пластинки "Белый шум".

Кинчев запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru 1 февраля. "Алиса" для меня, так уж вышло, - моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые!" - заявил Кинчев в видеообращении, подчеркнув, что "сольник" - это несколько другое.

В записи сольника участвовали в общей сложности 28 музыкантов. За зиму и весну планируется сделать сведение и мастеринг альбома. Выход пластинки предполагается 1 сентября, в свободную продажу она не поступит.

"К альбому будет прилагаться буклет с именами тех, кто принял участие в нашем проекте на "Планете" и приобрел один или несколько лотов из списка выше. Цифровая версия альбома будет отправлена по email всем участникам предзаказа 1 сентября 2021", - пообещал вокалист "Алисы" на странице сбора средств на Planeta.ru.

Напомним, с помощью краудфандинга ранее уже были изданы два альбома группы "Алиса": "Посолонь" и "Эксцесс". Причем на выпуск "Посолони" была собрана рекордная для музыкального краудфандинга России сумма - 17,4 млн рублей. Предыдущий альбом группы "Эксцесс" также был рекордсменом РФ по сборам в 2016-2018 годах, собрав 11,3 млн рублей.

С момента своего создания в 1983 году "Алиса" записала более 20 альбомов. Многие песни сочинил Константин Кинчев. Наиболее известные альбомы коллектива: "Энергия", "Блок ада", "Шестой лесничий", "Черная метка", "Солнцеворот".