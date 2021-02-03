Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с художественным руководителем театра "Гоголь-центр" Кириллом Серебренниковым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Сам Серебренников подтвердил, что срок его договора "заканчивается в 20-х числах февраля", но отказался от подробных комментариев.

Накануне "Гоголь-центру" исполнилось восемь лет. Кирилл Серебренников создал его в 2012 году на базе Московского драматического театра имени Гоголя. В день рождения в театре рассказали, что в будущем планируют выпустить проекты, связанные не только с театром, но и с другими видами современного искусства.

26 июня прошлого года 26 июня Мещанский суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей.

Малобродскому и Итину суд также запретил занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно. Также суд солидарно взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Еще одну фигурантку - экс-руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности. Тот же иск Минкультуры к Апфельбаум суд оставил без удовлетворения.

Согласно приговору, Серебренников, Малобродский и Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из приговора, бывшие руководители "Седьмой студии", объединившись под общим руководством Серебренникова, обманывали сотрудников Минкультуры и похитили почти 129 млн руб. из 216,5 млн рублей, выделенных АНО из государственного бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Апфельбаум, по данным суда, совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (ч. 1 ст. 293 УК РФ в редакции федерального закона N26-ФЗ от 7 марта 2011 года). Она приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству.

Защита всех фигурантов заявляла о намерении обжаловать приговор, однако сам Серебренников заявил, что делать этого не намерен. "Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - сказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.