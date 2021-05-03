Экранизация романа "Эсав" замечательного израильского писателя Меира Шалева, снятая режиссёром Павлом Лунгиным, была на прошлой неделе показана в рамках 43-го Московского кинофестиваля. Сразу за фестивальным показом последовала онлайн-премьера на платформе "КиноПоиск HD". Сценаристами картины выступили Павел Лунгин и израильский кинематографист Евгений Руман, а главные роли исполнили неподражаемый Харви Кейтель, популярные израильские актёры Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Шира Хаас, и российская актриса Юлия Пересильд. Работы Павла Лунгина неизменно вызывают интерес, а Меир Шалев - один из самых известных в мире израильских авторов (популярный в том числе и в России). Международный актёрский состав, съёмки на Земле обетованной, суперзвезда Харви Кейтель - всё это делает картину заведомо интересной. Критики отмечают, что формат мини-сериала лучше подошёл бы для такого объёмного и многомерного сюжета, да и сам Лунгин признавался, что материала хватало на многосерийный проект, но режиссёр предпочёл сократить работу до формата полуторачасового фильма. Это первая доведённая до конца киноработа по произведению Шалева, чьи книги очень непросты для визуализации. Преданные читатели наверняка решат, что в фильме многое упущено, но как самостоятельное произведение, фильм Павла Лунгина точно заслуживает внимания.

На четырёх платформах состоялась онлайн-премьера фантастического боевика "Годзилла против Конга". Это четвёртый фильм про Годзиллу, снятый в Голливуде (всего фильмов про японского монструозного ящера 36), а также двенадцатый фильм про Кинг Конга. Американская гигантская горилла и японская ящерица-переросток уже встречались в одном фильме в 1962 году, но, конечно, тогдашний уровень спецэффектов сегодня вызывает только умиление. Принцип максимальной эксплуатации популярных персонажей комиксов потребовал нового воплощения битвы титанов. Экранизацию доверили Адаму Вингарду, до этого специализировавшемуся на хоррорах, и он не стал лепить ужастик из старых добрых монстров. Фильм не состоит из одних эффектных сцен драк всесокрушающих гигантов - в нём есть и достаточно внятный сюжет с заговорами, тайными лабораториями и нужной пропорцией хороших и плохих персонажей. Критические замечания относительно сюжетной линии и некоторой ходульности диалогов вряд ли отвратят жанрового зрителя от новинки, поскольку на такое кино ходят не за разговорами.

На платформе Amediateka вышел новый сериал "Анна" о молодой сицилийской девушке, заботящейся о брате в мире, где за несколько дней до этого вирус уничтожил всё взрослое население. Сериал строится на классическом сюжете странствия на фоне постапокалипсиса: младшего брата главной героини похищает странная группа под названием "Синие дети", и Анна отправляется в опасное путешествие, чтобы найти его. Антиутопия снята по роману итальянского писателя Никколо Амманити, режиссёром сериала стал сам автор, адаптировать сценарий для ТВ ему помогла популярная в Италии сценаристка Франческа Маньери. Над сериалом поработали отличные художники - все первые зрители отмечают высокий уровень оформления. Сам проект называют "пронзительной притчей о любви и одиночестве", и эта притча уже получила достойный международный рейтинг.

Премьера комедийной мелодрамы "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" с Дайан Китон и Джереми Айронсом состоялась в онлайн-кинотеатрах ivi и Megogo. Комедийные коллизии, выстроенные вокруг свадеб, неизменно популярны у зрителей. В фильме несколько историй сводятся в одной точке - на свадьбе кандидата в мэры Бостона, организацию которой доверили опытным профессионалам (одного из которых как раз сыграл Джереми Айронс). Ещё в фильме есть слабовидящая героиня Дайан Китон, которой организуют свидание вслепую, водитель автобуса, разыскивающий девушку с татуировкой в виде хрустальной туфельки, мафия и русская стриптизерша. Короче, весело. По настроению, посылу и терапевтическому эффекту этот фильм сравнили с "Реальной любовью", хотя таких рейтинговых успехов новинка пока не достигла, при том, что каких-то явственных недостатков зрители в ней не обнаружили.

В жанре комедийной мелодрамы сделана и отечественная онлайн-премьера прошедшей недели - фильм "Дважды два", вышедший на платформе Premier. В нём две пары, состоявшие в дружеских отношениях, решили однажды за ужином поговорить о том, о чём говорить не стоило. Интимные отношения как повод для доставания скелетов из шкафов и превратности отношений в браке в последнее время всё чаще становятся основой для отечественных комедийно-психологических картин. Внимание к фильму привлекли больше не сюжетные обстоятельства, а то, что он полностью снят на смартфон Samsung Galaxy, а также сыгравшие в нём Григорий Данцигер (из обширной фильмографии которого народом особенна любима роль "кролика" в картине "Быстрее, чем кролики") и жена Хабенского - актриса Ольга Литвинова. Отзывы фильм получил смешанные.

На платформе More.tv состоялась премьера документального детектива "Райское местечко", рассказывающего о поисках пропавшего 85 лет назад двоюродного деда одного из героев проекта. Два канадца пытаются разобраться в истории, с которой когда-то не справилась местная полиция. Расследование орнаментировано комедийными элементами, что отдельно привлекает внимание к этому сериалу. Майк Майлдон - актёр, режиссёр и немного комик вовлёк своего партнёра в увлекательное разрешение загадки давней пропажи своего родственника. Первое полицейское расследование с привлечением к поискам местных жителей выявило ряд подозреваемых, но со всех них подозрения были сняты, а само исчезновение связали с самоубийством. В первых эпизодах проекта ведущие больше дурачатся, чем расследуют, но тем, кто немного потерпит, откроется второе дно проекта, который оказывается не только серьёзным изысканием, но и своего рода психологической драмой.

Поклонники сериала "Рассказ служанки" дождались четвёртого сезона, вышедшего на прошлой неделе в онлайн-кинотеатре More.tv. Сериал, стартовавший четыре года назад, снят по одноимённому роману-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд, впервые опубликованной в 1985 году. Действие происходит в фантастической Америке будущего - жестоком военно-кастовом обществе республики Гилеад. Это государство находится на территории современных США, постоянно ведёт войну с соседними странами, а также с бывшими штатами, исповедует фундаменталистское течение христианства, не приемлет никакие виды искусства и строго контролирует все передвижения людей. Из-за экологических проблем только одна из ста женщин способна иметь ребёнка, и в Гилеаде таких женщин насильно отправляют в состоятельные семьи, где они выполняют роль суррогатных матерей для государственной элиты. Все три предыдущих сезона проект держал высокую рейтинговую планку, а критики называли его исключительно увлекательной адаптацией антиутопического романа с потрясающей актёрской работой Элизабет Мосс.

В начале мая на платформе Amediateka вышел новый британско-испанский телесериал "Интергалактик", созданный в жанре "космической оперы". Этот вид приключенческой фантастики не имеет отношения к оперному искусству - так называют киноработы, действие в которых происходит в космическом пространстве и включает в себя конфликт между персонажами, а также масштабные события, ограниченные лишь фантазией авторов, и не требующие научного обоснования происходящего. Действие нового сериала разворачивается в будущем: три женщины-заключённые угоняют космический корабль и отправляются в межзвёздное путешествие. Их космическое бегство сопровождают остроумные диалоги и забавные эпизоды, но в целом проект заявлен как драма, и героиням предстоит столкнуться с массой проблем и, как водится, познать самих себя в непростых фантастических условиях.

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