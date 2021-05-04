В столице на 76-м году жизни умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер в больнице в Москве от последствий коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина. Багдасарову было 75 лет.

"Умер Михаил Ашотович, был ковид, он лечился в больнице", - сказала собеседница агентства. Дата и место прощания и похорон уточняются.

Между тем сын дрессировщика Артур Багдасаров признался телеканалу "360", что ему ничего не известно относительно коронавируса, который предположительно обнаружили у его скончавшегося отца. "Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком", - сказал сын Багдасарова.

Семье Багдасарова пока не сообщили о том, какой диагноз был у дрессировщика. Болел ли дрессировщик ковидом, семье так и не сказали. Его сразу же положили в реанимацию, где он и находился все это время.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку, работал в цирке с 16 лет униформистом. Учился дрессировке у Маргариты Назаровой и Константина Константиновского, помогая им в подготовке выступлений с 18 лет. С 1973 года он начал выступать в цирке с собственной программой.

В октябре 1991 года Багдасаров представил свой новый аттракцион "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми. Вместе с ним в шоу работали его дети Карина и Артур Багдасаровы. Сейчас его дети гастролируют с программой "Тигры-шоу" самостоятельно, в программе задействованы бенгальские и уссурийские тигры.

Позднее Багдасаров работал художественным руководителем Нижегородского цирка, а затем - в генеральной дирекции Росгосцирка. "В Нижегородском цирке он работал до 2019 года, после этого был переведен в генеральную дирекцию Росгосцирка, где он проработал до последнего дня", - сообщили РБК в пресс-службе Росгосцирка.