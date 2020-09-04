Только 13% москвичей посетили кинотеатры в августе после их открытия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитический отчет в рамках проекта "Кинозритель", представленный аналитическим департаментом Фонда кино.

Исследование было проведено по данным телефонного опроса киноаудитории Москвы, проведенного в период с 3 по 30 августа 2020 года.

"В августе московские кинотеатры возобновили работу. Однако, если еще в июле 60% москвичей готовы были пойти в кино в течение первых двух недель после открытия кинотеатров, то за неделю до открытия о готовности пойти в кино до конца августа заявили только 46% жителей Москвы. Фактически кинотеатры посетили лишь 13% московских кинозрителей", - говорится в отчете фонда.

При этом осведомленность поетенциальных зрителей об открытии кинотеатров была достаточно высокая - 77%. При этом только 12% кинозрителей отказались посещать кинотеатры из-за опасений, связанных с распространением COVID-19.

Как отмечается в отчете, 34% московской киноаудитории не пошли в кинотеатры, сославшись на отсутствие интересных фильмов, 31% - из-за нехватки времени, а почти четверть предпочли другой вид досуга (в подавляющем большинстве - отдых на даче или на море).

Кинотеатры в Москве были закрыты для зрителей с конца марта из-за коронавируса. Вернуться к работе они смогли только 1 августа.