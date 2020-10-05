Один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Тихомиров скончался в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни, сообщает РИА "Новости".

О смерти Тихомирова сообщил в Facebook его брат Виктор. "Умер мой брат", - написал он, не уточнив причин смерти.

В официальной группе о творчестве Виктора Тихомирова в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что Владимир Тихомиров "ушел неожиданно для близких".

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Группа художников "Митьки" сложилась в 1980-е годы, в нее входили около двух десятков человек. Группа названа в честь одного из них, идеолога объединения Дмитрия Шагина. Группа быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных "сочувствующих".

"Митьки" считаются одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины ХХ века.

Работы Тихомирова были представлены, в частности, на юбилейной выставке к 25-летию "Митьков" в ноябре 2010 года в Петербурге.