Группа "Элизиум" представила песню "Привет, это Навальный" в феврале. Исполнители наложили на музыку письмо политика из СИЗО "Матросская тишина", в котором Навальный сравнивал свое пребывание под арестом с космическим путешествием

Elysium Band / Youtube.com

Руководство московской площадки "Главклуб" запретило музыкантам группы "Элизиум" показать на сольном концерте изображение Алексея Навального с надписью "Свободу политзаключенным". Об этом рассказал в своем Facebook фронтмен группы Дмитрий Кузнецов.

По его словам, арт-директор клуба и организатор "подняли кипиш" во время прогона песни "Привет, это Навальный". "Созванивались с директором-хозяином клуба, и поставили нам условие, что если мы не отказываемся от картинки "Свобода политзаключённым!" на песне Навальный, то они не откроют двери и отменяют концерт", - написал Кузнецов.

На входе ожидали полторы тысячи человек. Музыкантам "пришлось уступить и заменить фото на видео звёздного неба". "Проблема в России не в миллионах ментов, а в миллионах тех, кто ссыт. Откуда-то отсюда всё начинается", - заключил Кузнецов.

Группа "Элизиум" представила песню "Привет, это Навальный" в феврале. Исполнители наложили на музыку письмо политика из СИЗО "Матросская тишина", в котором Навальный сравнивал свое пребывание под арестом с космическим путешествием. Получилась трехминутная композиция с таким припевом: "Привет, это Навальный. У меня все нормально. В одноместной каюте, в тепле и уюте - я скоро, люди".

В 2018 году группа "Элизиум" наряду с несколькими другими музыкантами отказалась выступать на фестивале "Нашествие" в Тверской области из-за его сотрудничества с Министерством обороны России. В тематической зоне Минобороны были представлены современная техника, средства связи и разведки, некоторые виды современного вооружения.