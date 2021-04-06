СК начал проверять песню Манижи для "Евровидения" на признаки "возбуждения ненависти"

Eurovision Song Contest / youtube.com

Московские следователи после обращения АНО "Ветеранские вести" начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, песню будут проверять на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Материал проверки зарегистрирован в Останкинском следственном отделе, добавил собеседник агентства. Результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.

АНО "Ветеранские вести" в своем обращении к главе СК Александру Бастрыкину заявила, что сценический номер Манижи "направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности".

По мнению авторов обращения, в номере "публично атрибутируется русским женщинам (русскому народу) заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ", что противоречит конституции и политике российского государства.

Жалобщики считают, что создаваемый Манижей "крайне негативный образ русской женщины - представительницы русского народа - оказывает оскорбительное и унижающее воздействие на значительную часть российской публики, уважительно относящейся к русской культуре".

А так как певица является уроженкой Таджикистана, ее выступление, как считают в организации, "вполне прогнозируемо провоцирует конфликтную ситуацию между представителями русского и таджикского народа, то есть провоцируется межнациональная напряженность и вражда". Бастрыкина попросили возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ об экстремизме "и незамедлительно пресечь" распространение видеоклипа Манижи.

После победы в национальном отборе на "Евровидение" на исполнительницу обрушились потоки критики и хейта, в том числе из-за ее таджикского происхождения. В ответ девушка выпустила о себе шуточное расследование, в котором "эксперт" доказывает, что Манижа не просто не русская, но и вообще "не человек", а соль.

Помимо пользователей соцсетей, своим мнением о творчестве Манижи делятся и политики. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред". Она также поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования при национальном отборе на "Евровидение".

Сенатор Елена Афанасьева назвала песню Манижи "набором фраз незрелой тридцатилетней девушки с какими-то личными нерешенными проблемами, которая сама не знает, что хочет". Афанасьева также раскритиковала манеру исполнения Манижи, ее "афроамериканские" танцы и костюм, "похожий на костюм американского заключенного". По мнению сенатора, Манижа посягнула на "русскую семью", выставив ее образ в негативном свете.

По словам нескольких собеседников ВВС в телеиндустрии, вариант того, что Манижу снимут с конкурса, маловероятен. Источник ВВС в оргкомитете "Евровидения" сообщил, что замена песни или исполнителя на конкурсе невозможна после 9 марта - дедлайна по подаче заявок. После этой даты страна может только отказаться от участия в конкурсе.

Между тем клип Манижи набрал более 7,2 млн просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и стал самым популярным видео среди участников 2021 года.