Церемонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19

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Академия звукозаписи США приняла решение о переносе церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта из-за пандемии коронавируса.

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов.

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения, отметили в академии. Ранее церемония вручения премии "Грэмми" была намечена на 31 января, передает "Интерфакс".

Номинанты на премию стали известны в конце ноября. Среди фаворитов критики называют канадского певца The Weeknd (Абеля Эсфойе), Фиону Эппл, Тэйлор Свифт, Дуа Липу и Леди Гагу.

США продолжают лидировать в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии в стране заболели больше 21 миллиона 100 тысяч человек, 357 тысяч умерли. В Калифорнии, где должна состояться церемония вручения "Грэмми", с начала пандемии заболели два миллиона 400 тысяч человек, из них 467 тысяч в последние семь дней. Штат лидирует в США по числу новых случаев заражений коронавирусом, отмечает казахстанская служба радио "Свобода".

Национальная академия искусства и техники грамзаписи была основана в Соединенных Штатах Америки в 1957 году. 4 мая 1959 года состоялась первая церемония вручения премии Grammy. Премия вручается ежегодно и считается главной премией в музыкальном мире. Она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах среди исполнителей и за продюсерскую работу. В разное время Grammy вручали в разных городах США, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Нэшвилле, Чикаго, сообщают "Вести". В последние годы церемония вручения премии чаще всего проходит на территории спортивного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе.