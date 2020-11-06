В возрасте 86 лет скончался сатирик Михаил Жванецкий

oiff.com.ua / wikimedia.org В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность"

Анастасия Сергеевна Федоренко / wikipedia.org

В возрасте 86 лет скончался сатирик Михаил Жванецкий, сообщает "Дождь" со ссылкой на близких друзей артиста.

В начале октября сообщалось, что Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления в связи в возрастом. Об этом рассказал его представитель Олег Сташкевич.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" - сказал Сташкевич.

По его словам, что Жванецкий принял решение еще в конце прошлого года, когда закрыл свою передачу "Дежурный по стране". По словам Сташкевича, писатель ушел из артистической, сценической и бизнес-деятельности. Информация об этом широко разошлась только 8 октября, потому что Жванецкий перестал быть индивидуальным предпринимателем.

Отвечая на вопрос ТАСС о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком". "Здоровье такое же, как было. Но он постарел. Потому соизмеряет здоровье со своими возможностями", - отметил представитель артиста. Он добавил, что Жванецкий иногда был артистом "вынужденно".

Телеведущая Ксения Собчак назвала Жванецкого "великим человеком". "Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно - просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно", - написала она в своем телеграм-канале.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Народный артист Украины и народный артист РФ Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Писать миниатюры он начал еще в студенческие годы, когда учился в Одесском институте морского флота.

Признание к Жванецкому, как к писателю-сатирику, пришло в 1964 году, когда он начал работать в театре Аркадия Райкина. Он написал более 300 миниатюр для Романа Карцева и Виктора Ильченко. А затем стал выступать сам, пишет "Московский комсомолец".