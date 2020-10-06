Известный рок-гитарист и композитор Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщило агентство Associated Press.

Эту информацию подтвердил в Twitter сын музыканта Вольфганг Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".

"Каждый момент с ним на сцене и вне ее был подарком", - добавил сын прославленного музыканта.

Эдвард (Эдди) Лодевейк Ван Хален родился 26 января 1955 года в городе Неймеген (Нидерланды). В 1962 году, когда ему было 7 лет, Ван Халены эмигрировали в США, пишет "Коммерсант". В 1972 году Эдди вместе с братом Алексом основал группу Van Halen, в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории. Ван Хален популяризовал технику тэппинга - игры на гитаре с помощью ударов по струнам пальцами обеих рук, отмечает Meduza .

Группа Van Halen только в США продала около 56 миллионов альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump. Всего группа выпустила 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми.

Также Ван Хален получил известность как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

В 2007 году Van Halen включили в Зал славы рок-н-ролла. Эдди Ван Хален занял восьмое место в списке величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.