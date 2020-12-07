Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова сообщила, что заболела коронавирусом, передает "Интерфакс"."Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга - я тут же заболела "ковидом", - написала 53-летняя Литвинова в Instagram.

Ранее Рената Литвинова закончила работу над проектом "Мы собрались, чтобы сказать вам..." - серией видеоинтервью известными российскими актерами и актрисами, рассказавшими о том, как переживают пандемию, и том, как надо беречь друг друга в нынешней ситуации.

В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие.