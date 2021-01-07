Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал более 1 млрд рублей менее чем за неделю проката

Фото: Disney Россия / YouTube.com

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал более 1 млрд рублей менее чем за неделю проката. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

"На данный момент, по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года, сборы сказочного приключения "Последний богатырь: Корень зла", созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом "Россия", в бокс-офисе России и СНГ преодолели планку в 1 млрд рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе Disney.

Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, фильм поставил на тот момент кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 млрд рублей. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".

При этом "Последнему богатырю" удалось быстрее всех других отечественных лент преодолеть отметку в 5 млн зрителей. Фильм занял пятое место в топ-10, составленном по итогам 2017 года по оценкам пользователей "Кинопоиска".

Нынешнее продолжение ленты стало первым фильмом, заработавшим более 1 млрд руб. в российском прокате с начала пандемии коронавируса, и шестнадцатым российским фильмом, сумевшим преодолеть эту планку за всю историю отечественного кинопроката.