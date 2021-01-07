Народный артист России Валерий Хлевинский умер на 78-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра имени Чехова (МХАТ). Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 11 января, похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Валерий Михайлович Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Учился в Нижегородском театральном училище, затем - в школе-студии МХАТ на курсе Василия Маркова. В течение 30 лет играл в театре "Современник". В МХАТ им. Чехова устроился работать в 2001 году, также преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Хлевинскому присвоены звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.

Валерий Хлевинский известен по ролям в фильмах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена", "Вечный зов", "Такси-блюз". Он также сыграл роль гетмана в ТВ-версии спектакля МХТ им. А.П. Чехова по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных" и роману "Белая гвардия" в постановке Сергея Женовача.