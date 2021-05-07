Народный артист РФ Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на художественного руководителя театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза.

"Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса", - сказал он агентству.

О похоронах и прощании, которые, по словам Райхельгауза, обязательно будут, в театре сообщат позже.

Владимир Андреевич Качан родился 18 мая 1947 года в Ворошилове. После школы поступил в Щукинское училище, но не сразу. Вместе с ним на курсе учились Русланова и Кайдановский, в общежитии жил в одной комнате с Филатовым и Борисом Галкиным.

Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей "Школы Современной пьесы". Также известен как автор песен и актер кино. Именно в его исполнении получила широкую известность "Песня кавалергарда" из кинофильма "Звезда пленительного счастья".

На экранах Качан с 1971 года. Он снялся в фильмах "Когда я стану великаном", "Петровка, 38", "Каникулы Кроша", "Забавы молодых", "Бедная Настя", "Офицеры" - всего более сорока проектов.