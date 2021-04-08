Государственный Эрмитаж получил жалобу "из официальных органов" о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей, рассказал на пресс-конференции генеральный директор музея Михаил Пиотровский, не уточнив, из какого ведомства поступило обращение. По его словам, Эрмитаж получает много жалоб, "иногда очень агрессивно".

"Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры... в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - цитирует Пиотровского РИА "Новости".

Позже "Фонтанке уточнили в пресс-службе, что на обнаженные скульптуры в администрацию Санкт-Петербурга пожаловался обычный гражданин, а Смольный перенаправил жалобу в Эрмитаж. В Смольном пояснили, что обязаны пересылать поступающие обращения тем, о ком в них идет речь.

"По закону мы должны ответить в установленный срок. Нам такие приходят и из Министерства культуры, и из администрации президента, когда там упоминается Эрмитаж, - это стандартная история", - пояснили в музее. Там отметили, что отвечать приходится даже на самые неожиданные и нелепые жалобы, но руководством к действию такие обращения не являются.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил переправить психиатру жалобу на обнаженные статуи Эрмитажа. Он напомнил об истории семилетней давности, когда бывший депутат от ЛДПР Роман Худяков, впоследствии исключенный из партии, призвал ЦБ изъять из оборота сторублевую купюру, на которой можно рассмотреть пенис греческого бога Аполлона.

Худяков заявил, что это изображение нарушает закон о защите детей от информации порнографического характера, так как не имеет маркировку 18+. ЦБ отказался менять дизайн купюры.

В 2016 году жительница Петербурга пожаловалась на копию статую статуи Давида, выставленную на у церкви Святой Анны в рамках выставки "Микеланджело. Сотворение мира". Женщина возмутилась, что в центре города около школы и церкви стоит "мужик без порток". Организаторы выставки после этого запустили акцию "Одень Давида", предложив горожанам придумать наряды для скульптуру. В итоге ее оставили в первозданном виде.

Детский и семейный психолог Ирэна Похомова в комментарии телеканалу "Санкт-Петербург" сказала, ребенок "может удивиться при виде такой скульптуры, но это не произведет никакого отрицательного эффекта".