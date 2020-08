Поэт и писатель Анатолий Найман обнаружил неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, написанное им в 1991 году к 70-летию переводчика Джорджа Клайна. Бродский прочитал эти шутливые стихи на праздничном вечере в честь Клайна в американском колледже Брин-Мор 19 апреля 1991 года и в какой-то момент листок со стихотворением оказался у Наймана.

"Когда Бродский показал мне стихотворение на 70-летие Клайна, перед своим выступлением или после него - может, просто сунул посмотреть, может, спрашивал моего мнения, - не помню", - пишет Найман в воспоминаниях для проекта Arzamas. "Через эн лет" листок обнаружился в экземпляре сборника Бродского "Остановка в пустыне", подписанном поэтом.

Стихотворение сконструировано на редких рифмах и "полно каламбуров, каламбуром и начинается", объясняет Найман. Оно называется Fast-shrift for George L. Kline: Festschrift дословно по-немецки - "праздничное сочинение". Бродский вместо fest ("праздник") поставил английское fast ("быстрый"), а вместо немецкого Schrift - английское shrift, означающее "отпущение грехов".

Найман выполнил русский перевод стихотворения, признав, что он, "если по-честному, противоестественен: переводить стихи Бродского на русский примерно то же, что из запчастей "роллс-ройса" собирать "запорожец". Перевод публикует "Медуза".

Fast-shrift for George L. Kline

Somewhere in the sky between Bradley Field and Philadelphia



He served in the U. S. Air Force,

studied and taught philosophies,

translated me, of course -

for fun, not, alas, for colossal fees.

Now he is turning seventy.

It's a moment of great solemnity!

At seventy, ah, at seventy

one switches from coffee to lemon tea,

thoughts acquire serenity

and the sharpness of peaks in Yosemity,

gravity yields to levity.

And it's an insane obscenity

to say that seventy's too late

for enterprise or passion:

just watch our George translate

from Russian.

As he is from Bryn Mawr

his motto, of course, is "Bring More!"



Перевод Анатолия Наймана:

Festschrift Джорджу Л. Клайну

Где-то в небе между Брэдли-Филд и Филадельфией



Он служил в ВВС США,

изучал и учил философии,

переводил меня - как велела душа,

увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.

Нынче ему семьдесят.

Минута большой торжественности!

В семьдесят, ах, в семьдесят

не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,

мысли влечет к безмятежности

и остроте пиков иосемитских,

вдумчивость сменяется легкомыслием.

И безрассудное неприличие

сказать, что в семьдесят ты уж не гож

на страсти и на нагрузки:

гляньте-ка, как переводит наш Джордж

сказанное по-русски.

И так как поместье его Брин-Мор,

то девиз в гербе, понятно, "Бринг Мор!"