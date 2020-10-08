Студия "Союзмультфильм", недавно привлекшая инвестиции Сбербанка, решила выйти на рынок игрового кино. В партнерстве со студией Yellow, Black and White (YBW) и телеканалами "Россия 1" и СТС она снимет полнометражный фильм о Чебурашке с бюджетом не менее 600 миллионов рублей, где главного героя создадут с помощью компьютерной графики, пишет "Коммерсант".

Это первый полный метр для "Союзмультфильма", который год назад получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Успенского, уточнила председатель правления студии Юлиана Слащёва. Право на использование персонажа в проекте передано YBW по лицензии, по которой киностудия будет получать роялти и выплачивать авторское вознаграждение создателям образа, уточнила она. Съемки планируются на 2021 год, выход в прокат - на 2022 год.

Бюджет будет окончательно сформирован после утверждения сценария, который еще не написан. Но уже понятно, что фильм потребует не менее 600 млн рублей, в нем будет много компьютерной графики, что, "безусловно, скажется на бюджете", отмечает генпродюсер YBW Эдуард Илоян.

Студия рассчитывает на субсидии Фонда кино.

В июле стало известно, что "Союзмультфильм" привлек инвестиции Сбербанка, который вложит в развитие студии 1 млрд рублей. В рамках новой стратегии развития, утвержденной Сбербанком, студия суммарно до 2029 года должна произвести 17 сериалов по 4 сезона и 12 полнометражных фильмов, увеличив долю на российском анимационном рынке с 5% до 20%.

А весной в киностудии "Союзмультфильм" выразили желание вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне.

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Ранее стало известно, что японские мультипликаторы выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке. При этом японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила: "Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!"