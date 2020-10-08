Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

Nobel Prize / Youtube.com Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Свой первый сборник "Первенец" поэтесса выпустила в 1968 году, а изданный в 1992 году "Дикий ирис" был удостоен Пулитцеровской премии

poetrycenter.org / wikipedia.org

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Награда присуждена за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее". Об этом сообщается в Twitter Нобелевского комитета.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Свой первый сборник "Первенец" поэтесса выпустила в 1968 году, а изданный в 1992 году "Дикий ирис" был удостоен Пулитцеровской премии.

"Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия". (цитата по ТАСС). Постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм заявил, что Глюк, с которой он говорил по телефону, "была удивлена и счастлива, несмотря на ранний час".

Вручение награды состоится 10 декабря - в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в формате онлайн.

Получать свои награды победители смогут в своих странах - либо в шведском посольстве, либо в учреждении, где они работают. Во время телевизионной церемонии, которая заменит обычный формат мероприятия, будут проводиться онлайн включения из разных стран мира. "Медали и дипломы на этот раз будут вручаться лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах", - подчеркнули организаторы.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück "for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal."#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

В прошлом году Нобелевская премия по литературе вручалась сразу за 2018 и 2019 годы: премия 2018 года была присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", а австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

Присуждение премии Хандке привело к тому, что два человека вышли из состава Нобелевского комитета по литературе. Это было связано с политическими взглядами Хандке. которого многие годы критиковали за благожелательное отношение к сербскому лидеру Слободану Милошевичу, который обвинялся международным судом в военных преступлениях, в том числе этнических чистках в период гражданских войн на территории распавшейся Югославии в 1990-х годах.

Хандке утверждает, что боснийские мусульмане сами совершили массовые убийства в Сараево, а затем обвинили в этом сербов. Он также ставит под сомнение убийство тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. В одном из интервью писатель требовал прекратить сравнивать Милошевича с Гитлером, а также перестать употреблять термин "концлагерь" применительно к гражданской войне на территории бывшей Югославии.

После этого бойкот Нобелевской премии объявили Косово, Албания и Турция. Кроме того, шведский писатель боснийского происхождения Аднан Махмутович организовал в Стокгольме акцию протеста против присуждения премии Хандке. По его словам, это решение является шагом к "продолжению геноцида". "Геноцид - это не событие, а процесс, последним этапом которого является отрицание. Мы не можем позволить нашему нобелевскому наследию узаконить его ", - сказал он.