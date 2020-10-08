"Стареть нужно дома": сатирик Михаил Жванецкий решил больше не выступать на публике

oiff.com.ua / wikimedia.org Михаил Жванецкий

Anastasiya Fedorenko / wikimedia.org

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления в связи в возрастом, сообщил РИА "Новости" его представитель Олег Сташкевич. В этом году народный артист России отметил 86-летие.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" - сказал Сташкевич.

В интервью 5-tv.ru он объяснил, что Жванецкий принял решение еще в конце прошлого года, когда закрыл свою передачу "Дежурный по стране". По словам Сташкевича, писатель ушел из артистической, сценической и бизнес-деятельности. Информация об этом широко разошлась только сейчас, потому что Жванецкий накануне перестал быть индивидуальным предпринимателем.

Отвечая на вопрос ТАСС о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком". "Здоровье такое же, как было. Но он постарел. Потому соизмеряет здоровье со своими возможностями", - отметил представитель артиста. Он добавил, что Жванецкий иногда был артистом "вынужденно".

Информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте писателя, уже не актуальна. Как пояснил Сташкевич, за сайтом "не проследили". Сейчас Жванецкий продолжает писать и публиковаться в журнале "Огонек".

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".