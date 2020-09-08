Ургант разоблачил "шпионскую сеточку" из "перехваченного" разговора о Навальном

Ведущий юмористического шоу Первого канала "Вечерний Ургант" Иван Ургант высмеял в новом выпуске "перехваченный" Минском разговор между Берлином и Варшавой об отравлении оппозиционера Алексея Навального, о котором российскому премьеру Михаилу Мишустину рассказал на личной встрече президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Рассуждая о том, каким образом был перехвачен разговор, Ургант выдвинул две версии: "Либо фашисты, отступая, не успели смотать кабель, либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, когда настраивался на РЕН ТВ, чтобы посмотреть свой любимый фильм "Разлом Сан-Андреас" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, и случайно перехватил разговор".

Ведущий процитировал конец разговора, где "Майк" из Варшавы на вопрос "Ника" из Берлина о делах в Белоруссии отвечает, что Лукашенко оказался "крепким орешком". Ургант пошутил, что это "живая настоящая фраза, которую не сыграть, не выдумать, которую нельзя написать сценаристам".

Шоумен объявил, что команда "Вечернего Урганта" провела собственное расследование и разоблачила таинственных собеседников из Варшавы и Берлина. "Мы знаем одного-единственного Майка с польской фамилией - это Майк Вазовски [персонаж мультфильма "Корпорация монстров"]. Попался?!" А Ником, по версии Урганта, оказался певец Ник Кейв. "Вопрос один: мог австралийский певец оказался в Берлине? А, у них, у наркоманов, что угодно может быть. Вот они, полюбуйтесь, голубчики. Вот она, шпионская сеточка, раскрыта!" - прокомментировал ведущий.

На протяжении этой сценки на экране демонстрировался скриншот новости с заголовком "Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате данных по Навальному".

Это уже вторая шутливая интерпретация событий в Белоруссии в "Вечернем Урганте". Открывая новый сезон шоу, Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев спародировали знаменитое видео, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в сопровождении экипированного как спецназовец младшего сына Коли прибыл на вертолете к своей резиденции в Минске.

Ургант предстал в образе Лукашенко, Хрусталев - его сына, оба были вооружены игрушечными автоматами. Ургант повторил слова, которые говорил президент Белоруссии о протестующих: "Разбежались, крысы", и назвал зрителей красавцами (так Лукашенко обращался к силовикам). Из зала выкрикнули: "Мы с тобой до конца" (так Лукашенко отвечали бойцы спецназа). "Видишь, Мить, они с нами до конца, это, получается, еще минут 45 где-то", - ответствовал Ургант. На просьбу Хрусталева дать ему настоящий автомат шоумен сказал: "Эх, было бы тебе, Митька, 15 лет, дал бы тебе настоящий Калашников. Так нельзя, извини". В завершение сценки он пояснил зрителям, что таким образом был разыгран "фрагмент замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может все, что угодно".