"Союзмультфильм" заявил о потере половины доходов на YouTube из-за новых правил размещения роликов

АГН "Москва" / Сергей Киселев

Студия "Союзмультфильм" объяснила свое решение удалить с платформы YouTube часть контента, включая "золотую коллекцию". В руководстве студии заявили о потере почти половины доходов от ведения канала после введения новых правил для детской продукции, пишет РБК.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева объяснила, что меньше чем за год студия потеряла около 30-40 млн руб., что составляет до 50% всего дохода от YouTube-канала. Причиной этому стали нововведения, которые YouTube принял в отношении контента для детей в январе 2020 года. После того, как Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в сборе личных данных пользователей до 13 лет, YouTube запретил настраивать таргетированную рекламу в видео для детей и добавлять такой контент в раздел рекомендованного к просмотру. Именно из этого раздела приходило 40% аудитории канала "Союзмультфильма" на YouTube.

Вторая причина, по которой "Союзмультфильм" принял решение удалить свою "золотую коллекцию" с канала на YouTube, - это так называемый пользовательский контент. По словам Слащевой, пользователи выкладывают как "свой любимый контент" полные серии мультфильмов "Союзмультфильма" или даже несколько серий подряд, что также снижает доходы канала.

На то, что мультфильмы "золотой коллекции" студии стали недоступны на YouTube, СМИ обратили внимание еще в октябре 2020 года, тогда пресс-служба "Союзмультфильма" объясняла удаление анимации желанием защитить контент от контрафактного копирования.

Канал "Союзмультфильма" на YouTube был создан в мае 2018 года, когда студия получила интернет-права на свою коллекцию. На момент публикации число его подписчиков достигало 1,91 млн пользователей. Сейчас на канале опубликованы только современные проекты "Союзмультфильма", такие как "Зебра в клеточку", "Новое Простоквашино", "Оранжевая корова" и другие.