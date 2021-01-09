Полиция проводит проверку по факту инцидента в Московском художественном театре имени А.П. Чехова

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Полиция проводит проверку по факту инцидента в Московском художественном театре имени А.П. Чехова: 8 января во время спектакля "ХХ век. Бал" на актрису Софью Эрнст, жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста, вместо снега посыпались гвозди, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, гвозди в реквизит кто-то подложил. Актриса не пострадала. В МХТ не стали комментировать произошедшее. Пресс-атташе театра лишь сообщила РИА "Новости", что никто из артистов не пострадал.

В описании спектакля на сайте МХТ говорится, что это "отражения памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами". Константин Эрнст выступает продюсером сериала и соавтором "инсценировки воспоминаний" вместе с хореографом и режиссером Аллой Сигаловой.