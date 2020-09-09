Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Как сообщается во вторник на сайте академии, новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин.

"Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей", - указывается в заявлении. Академия киноискусств приводит четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны быть соблюдены для того, чтобы та или иная картина имела право претендовать на звание лучшего фильма года. Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.

Американская академия киноискусств обращает внимание, в частности, на актерский состав фильмов-претендентов. Так, для соблюдения одного из критериев актер, играющий роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Другой критерий предполагает, что 30% всей актерской труппы составляют женщины или представители расовых, этнических, сексуальных меньшинств, или же люди с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования могут применяться к творческому и техническому персоналу: режиссерам, сценаристам, композиторам, гримерам, художникам по костюмам, редакторам, продюсерам. Кроме того, новые правила американской киноакадемии будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков, передает ТАСС.

В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных ущемленных социальных групп.

Блогер и член Либертарианской партии Михаил Пожарский считает, что академия киноискусств своей "бюрократической директивой" лишь закрепила тот порядок вещей, который уже сложился в киноиндустрии. "На самом деле сегодня в США гораздо сложнее найти фильм, который бы не удовлетворял этим стандартам. Ну такое кино про гетеросексуальных белых мужчин, которое бы снимали гетеросексуальные белые мужчины и продавали бы исключительно белые гетеросексуальные мужчины. Думаю, таких фильмов не найдешь и в 90-ых, и даже 80-ых. Придется лезть куда-нибудь в 50-ые", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что Американская академия киноискусств до конца 2020 года планирует разработать инициативу, призванную содействовать "беспристрастности и инклюзивности" сообщества кинематографистов.

93-я церемония вручения награды пройдет в феврале 2021 года. Трансляцию будет вести телекомпания ABC.