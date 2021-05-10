В начале мая, спустя месяц после громкой премьеры в кинотеатрах, на платформах "КиноПоиск HD" и Netflix вышла экранизация российского комикса издательства Bubble "Майор Гром: Чумной Доктор", которую зрители признали скорее удачной, а критики во мнениях разошлись. Фильм рассказывает о приключениях майора полиции Игоря Грома, который преследует убийцу-линчевателя, скрывающегося под маской чумного доктора. Неузнаваемая полиция в узнаваемом, но видоизменённом и замечательно декорированном Санкт-Петербурге, ведёт непримиримую и весьма зрелищную борьбу с неоднозначным злом. Роль майора исполнил актёр Тихон Жизневский, сыгравший одну из главных ролей в отмеченном критикой проекте "Топи". Поиск актёра занял целый год, но, судя по зрительской реакции, кастинг на главную роль удался. Те критики, которые отнеслись к фильму скептически (по-настоящему разгромных материалов проект не заработал), упрекали его в контрасте с российской политической повесткой. Антон Долин, в частности, писал о том, что очень трудно поверить во всенародного героя, служащего в полиции, а Чумной доктор - разоблачитель коррупции, как раз таким героем современности мог бы стать. Впрочем, к зрелищности, актёрским работам и общему качеству производства отечественного супергеройского боевика серьёзных претензий никто не предъявлял.

Фильм "Мортал Комбат" вышел в российских кинотеатрах в начале апреля, а уже с 7 мая кассового лидера кинопроката можно приобрести онлайн на популярных российских платформах. Проект стал первым в планируемой франшизе, перезапускающей серию фэнтезийных экшн-фильмов, снятых по популярнейшей компьютерной игре. Создатели новинки обещали сохранить дух прежних экранизаций и самой игры, для чего, в частности, использовали легендарный саундтрек из фильма "Смертельная битва" 1995 года. При этом в фильм ввели нового героя, косвенно связанного с культовой игрой, - Коула Янга (Льюис Тан), неудачливого бойца ММА, отвечающего за современную часть повествования (в фильме есть ещё линия средневековой Японии). Картина вызвала смешанную реакцию: зрелищные поединки в целом были одобрены публикой, но агрессивная маркетинговая кампания установила высокую планку ожиданий, которой сам фильм всё же не достиг, хотя в России и показал отличные сборы в кинотеатрах.

На платформе Amediateka вышел третий сезон американского драматического сериала "Девушка по вызову", идейно основанного на одноимённом фильме Стивена Содерберга (в оригинале оба кинопроизведения называются The Girlfriend Experience). Содерберг также выступил продюсером сериала, а сценаристом и режиссёром выступила Аня Марквардт, известная по фильму "Теряя контроль". Новый сезон сюжетно не связан с предыдущими, но также закручивает действие вокруг темы эскорт-услуг. Девушка Айрис (Джулия Голден Теллес) бросает учёбу в области неврологии и начинает заниматься поведенческой психологией, открыв для себя, что работа с клиентами предоставляет исследователю бесценный практический материал. Между вторым сезоном, вызвавшим смешанные отзывы, и третьим прошло больше трёх лет. Новая сюжетная линия и свежий актёрский состав призваны поддержать интерес, который вызвал в своё время первый сезон проекта.

На платформе Start состоялась эксклюзивная премьера многосерийного драмеди украинского режиссёра Антонио Лукича под затейливым названием "Секс, инста, экзамены". Как выяснилось, название сериала отражает его сюжетную основу: в Винницкой школе идёт подготовка к выпускным экзаменам, на фоне которой случаются драки, влюблённости, соперничество и компромат сексуального характера в социальных сетях. Создатели сериала стремились снять историю, в которой себя узнает каждый подросток. В оригинале сериал называется "Секс, Інста і ЗНО", где ЗНО (ВНО) - это аналог российского ЕГЭ. Двенадцатисерийный проект уже был показан по украинскому телевидению и заработал на родине неплохие рейтинги и отзывы. Станут ли предэкзаменационные реалии украинских подростков близки российским зрителям, покажут ближайшие недели (последняя серия выйдет на Start 26 мая).

В онлайн-кинотеатре Amediateka на праздничной майской неделе запустили премьеру британской медицинской комедии "Кровные". Сюжет построен на классическом конфликте людей двух противоположных темпераментов, вынужденных сосуществовать в одной профессиональной среде, и неизбежно приходящих к примирению и тесному сотрудничеству. Особую атмосферу такому конфликту создаёт специфика профессиональной среды: в комедийной новинке пара работает в составе фельдшерской бригады службы неотложной помощи. Суровый одиночка Малик ведёт мало кому интересный видеоблог и не умеет выражать чувства, но его новый напарник - весёлая и милая Венди должна его расшевелить. Медицинский дуэт исполнили молодой афробританец Самсон Каё и британская актриса и певица Джейн Хоррокс. Проект рекомендуется любителям лёгких комедий с идейным содержанием и специфическим английским юмором.

В трёх отечественных онлайн-кинотеатрах вышел американский фильм ужасов с говорящим названием "Ученик экзорциста" ("говорящим" его сделали в российском прокате, оригинальное название - "Седьмой день"). Фильм привлёк внимание не темой, которая по мнению критиков давно раскрыта, а тем, что в главной роли отца Питера снялся харизматичный Гай Пирс. Его партнёром выступил молодой мексиканец Вадир Дербес, и оба показали достойный уровень актёрского мастерства. К сожалению, на ниве изгнания дьявола в кинематографе уже трудно изобрести что-то действительно новое, и фильм не набрал достаточного числа рейтинговых баллов, получив негативные отзывы за сюжетную невнятность. Однако поклонники Гая Пирса (а их у актёра немало со времени выхода фильма Кристофера Нолана "Помни") наверняка захотят посмотреть на своего любимца в главной роли.

Американский драматический фильм "Минари" режиссёра Ли Айзека Чуна, снятый по его же почти автобиографическому сценарию, включённый рядом критиков в список лучших картин 2020 года, вышел в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD". Картина был номинирована на Оскар в шести категориях, и одну статуэтку получила Юн Ё-Джон за лучшую женскую роль второго плана (актриса также получила аналогичную премию BAFTA). Действие разворачивается в 1980-е годы, когда семья корейских иммигрантов переезжает из Калифорнии в Арканзас, где глава семейства собирается заняться фермерством на купленном участке земли. Новая жизнь на новой земле оказывается очень непростой, как и всякая попытка укорениться на чужой почве. Критик Антон Долин писал о фильме, что он "находится в поиске национальной и культурной идентичности, осознанно существуя на обочине привычных жанров и тем, и ускользает от отчётливых определений". Картина, помимо оскаровских номинаций, собрала большой урожай кинонаград и получила хорошие зрительские рейтинги.

В ведущих онлайн-кинотеатрах на прошлой неделе состоялась премьера нового полнометражного мультфильма студии Walt Disney "Райя и последний дракон" (премьера в российском кинопрокате прошла в начале марта). Действие мультфильма происходит в вымышленной стране под названием Кумандра, вдохновлённой культурами стран десятка стран Юго-Восточной Азии, куда создатели проекта специально съездили перед съемками. Хотя главная героиня - традиционная для диснеевских проектов принцесса, эта история не романтическая, а героическая. В основе сюжета лежит поиск "драконьего камня", в ходе которого принцессу и ее друзей ждут захватывающие приключения и поединки. И зрители, и критика новинку ведущей анимационной студии одобрили, несмотря на страшилки о том, что Walt Disney всё больше "отрабатывает повестку" феминизма, толерантности и экологии. Видимо, дело всё-таки не в том, что "отрабатывают", а на каком профессиональном и творческом уровне это делают.

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